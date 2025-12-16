Jak kupisz ten smartfon, zapomnisz o częstym ładowaniu

Polski oddział marki Honor oficjalnie zaprezentował smartfon Honor Magic 8 Lite, który cechuje się szeroko pojętą wytrzymałością. To odpowiedź na oczekiwania klientów.

Smartfon Honor Magic 8 Lite jest wytrzymały pod wieloma względami

Według deklaracji producenta, Honor Magic 8 Lite to niezawodny smartfon, zarówno jeśli chodzi o odporność na uszkodzenia, jak i czas pracy. Przeprowadzone przez firmę testy wykazały, że jest on odporny na upadki z wysokości do 2,5 metra dzięki wielowarstwowej konstrukcji amortyzującej, a także pyło- i wodoodporny (zgodnie z kryteriami klas IP68 i IP69K).

Producent zapewnia, że smartfon Honor Magic 8 Lite można obsługiwać również w „ulewnym deszczu” i rękawiczkach, a nawet robić nim zdjęcia pod wodą. Urządzenie ma też działać w temperaturach od -30°C do 55°C, aczkolwiek w Polsce tak niskie i wysokie raczej na co dzień się nie zdarzają.

Honor Magic 8 Lite (źródło: Honor)

Niezawodność w obszarze czasu pracy zapewnia natomiast krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 7500 mAh, który według deklaracji producenta wystarczy na nawet 3 dni pracy, zanim pojawi się konieczność podpięcia urządzenia do ładowarki. Nie trzeba będzie też poświęcać dużo czasu na to, gdyż smartfon Honor Magic 8 Lite obsługuje ładowanie o mocy 66 W. W razie potrzeby można także skorzystać z funkcji ładowania zwrotnego, aby podładować inne sprzęty, na przykład tanie słuchawki bezprzewodowe.

Smartfon Honor Magic 8 Lite jest jednak nie tylko wytrzymały i „niezawodny”

Oferuje bowiem też przyzwoity wyświetlacz – AMOLED o przekątnej 6,79 cala i rozdzielczości 2640×1200 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ściemnianiem PWM 3840 Hz. Jego szczytowa jasność to aż 6000 nitów (typowa to zaś 800 nitów, a w trybie HBM – 1800).

Na pokładzie znajduje się też procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 wraz z 8 GB RAM oraz trzy aparaty: 16 Mpix (f/2.45) na przodzie i 108 Mpix (f/1.75) z OIS + 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle. Ponadto smartfon Honor Magic 8 Lite zaoferuje swoim właścicielom Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (2,4 i 5 GHz), NFC, czytnik linii papilarnych, podwójne głośniki, dual SIM i fabrycznie zainstalowany system Android 15 z nakładką MagicOS 9.0.

Cały smartfon Honor Magic 8 Lite ma wymiary 161,9×76,1×7,76 mm i waży 189 gramów. Producent podkreśla też, że ramki dookoła wyświetlacza mają jedynie 1,3 mm szerokości (z wyjątkiem dolnej), dzięki współczynnik screen-to-body wynosi aż 94,6%.

Honor Magic 8 Lite – cena i dostępność w Polsce

Polski oddział producenta nie ujawnił jeszcze ceny i nie zdradził, kiedy rozpocznie się jego sprzedaż. Honor Magic 5 Lite 6/128 GB kosztował na start 1599 złotych, Honor Magic 6 Lite 8/256 GB – 1899 złotych, a Honor Magic 7 Lite od 1599 (8/256 GB) do 1799 złotych (8/512 GB),

Można zatem spodziewać się, że także Magic 8 Lite to będzie smartfon do 2000 złotych.