Od dziś Revolut jest też operatorem w Polsce. I ma świetną ofertę

Europejski bank Revolut zapowiedział udostępnienie usług komórkowych już w kwietniu 2025 roku – najpierw w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Następnie, w lipcu 2025 roku, polscy klienci Revolut dostali wiadomość, że mogą dołączyć do listy oczekujących na plany komórkowe. Od dziś – jako pierwsi – mogą je wykupić. Jakie są ceny?

Plany komórkowe Revolut dostępne w Polsce. Jaka cena?

W ramach nowej usługi klienci mają do wyboru dwa plany mobilne – z 50 lub 200 GB internetu w kraju. W obu przypadkach otrzymują również do dyspozycji nielimitowane rozmowy i SMS-y w Polsce oraz Unii Europejskiej, a także „wysoki limit transferu danych w roamingu w UE”. Ceny planów komórkowych zaczynają się od 25 złotych za miesiąc.

Źródło: Revolut

Revolut umożliwia zarówno przeniesienie numeru od innego operatora, jak i wybranie całkowicie nowego numeru z dostępnej puli. Możliwe jest też wykupienie spersonalizowanego numeru, zawierającego określoną sekwencję cyfr lub numeru VIP (w cenie 50 złotych za numer).

Ponadto osoby, które zdecydują się na plan komórkowy w Revolut, mogą mieć do 3 dodatkowych numerów w jego ramach – cena zaczyna się od 10 złotych miesięcznie za dodatkowy numer.

Usługi dodatkowe w Revolut Mobile

Klienci, którzy przenieść numer do Revolut Mobile lub wykupić nowy, będą mogli skorzystać także z usługi Messaging Pass. Ten odnawialny co miesiąc pakiet o niższej przepustowości zapewnia możliwość korzystania z komunikatorów w podróży, takich jak Messenger, WhatsApp i Telegram. Każdy plan komórkowy zawiera również dodatkową subskrypcję NordVPN w celu zwiększenia bezpieczeństwa i prywatności połączeń.

Pakiety komórkowe w Revolut Mobile są dostępne dzięki współpracy z firmą 1GLOBAL, która w 2023 roku przejęła aktywa Truphone. Jest ona autoryzowanym operatorem MVNO, a Revolut Ltd występuje w roli agenta pośredniczącego. Warto też wspomnieć, że ich użytkownicy mogą korzystać z Wi-Fi Calling i – jak zapewnia firma – cieszyć się z dźwięku w jakości HD+. W Polsce wykorzystywany będzie zasięg Play (z dostępem do 5G).

Udostępnienie planów komórkowych to kolejny krok w obszarze usług telekomunikacyjnych, ponieważ już w 2024 roku Revolut udostępnił klientom w Polsce eSIM, umożliwiając zakup pakietów danych w Polsce i roamingu.