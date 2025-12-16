Drogówka 2.0. Kontrole nigdy nie były tak szybkie

Nowoczesne technologie są już wszędzie, a teraz z kolejnych rozwiązań skorzysta chińska drogówka. Wygląda jak science fiction, ale to rzeczywistość. Tak ekspresowych kontroli kierowców i samochodów jeszcze nie widzieliście.

Drogówka sprawdzi samochód i kierowcę w dwie sekundy

Policja drogowa potrzebuje nowoczesnych technologii, aby skutecznie wykrywać m.in. przekroczenia prędkości i wykroczenia, ale nie tylko. Funkcjonariusze potrzebują również lepszych i szybszych metod na zweryfikowanie uprawnień kierowcy, dopuszczenie do ruchu danego pojazdu czy sprawdzenie ważności badań technicznych samochodu.

W Polsce kontrola pojazdu i kierowcy zazwyczaj trwa co najmniej kilkanaście minut, ale Chińczycy znaleźli sposób na to, aby proces ten znacznie przyspieszyć. Drogówka z Changsha została wyposażona w inteligentne okulary zasilane sztuczną inteligencją. Dzięki nim funkcjonariusz w około dwie sekundy może zidentyfikować dany pojazd, a także poznać podstawowe informacje na temat kierowcy.

Inteligentne okulary chińskiej drogówki na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwyczajne okulary korekcyjne, ale to tylko pozory. Urządzenie wyposażono w szerokokątny aparat oferujący rozdzielczość 12 Mpix, wspierany algorytmem stabilizacji obrazu, co ma gwarantować wyraźny obraz nawet podczas ruchu. Ponadto sprzęt otrzymał wbudowany wyświetlacz, za którego pomocą policjant może odczytać dane bez przerywania innych czynności. Jak twierdzi Gizmochina, okulary mogą działać nieprzerwanie do 8 godzin.

Co potrafią inteligentne okulary, które dostała chińska drogówka ma?

Sprzęt, użytkowany przez policję z Changsha, może w sposób automatyczny rozpoznawać tablice rejestracyjne. Co ważne, system ten działa offline, a jego dokładność szacowana jest na 99%. Inteligentne okulary opracowano w taki sposób, aby spełniały swoją rolę w różnych warunkach oświetleniowych – zarówno w jasnym świetle słonecznym, jak i nocą. Gdy system AI zweryfikuje tablice rejestracyjne i zidentyfikuje pojazd, okulary automatycznie łączą się z bazą danych służb. Dzięki temu policjant z wyświetlacza może szybko odczytać m.in. statusy kontroli czy rejestr wykroczeń.

Chińska drogówka z pomocą tego nowoczesnego rozwiązania może też zidentyfikować kierowcę. Sprzęt korzysta z funkcji rozpoznawania twarzy oraz nagrywania, a także wspomaga funkcjonariuszy w tłumaczeniu głosu w czasie rzeczywistym w ponad 10 językach.

To rozwiązanie ma naprawdę sporo zalet – zarówno dla policji, jak i kierowców. Przede wszystkim kontrole mogą być naprawdę ekspresowe i to bez konieczności zatrzymywania pojazdu. Ponadto okulary mogą zredukować ilość pracy funkcjonariuszy oraz pozwalają na bezkontaktowe sprawdzenie samochodu i kierowcy.

Warto przypomnieć, że Chińczycy wdrażają innowacyjne rozwiązania w wielu miejscach. Niedawno wspominaliśmy, że roboty humanoidalne Walker S2 wspierają patrolowanie przejścia granicznego Guangxi.