Marzą Ci się dobre i tanie słuchawki TWS? Dobra wiadomość jest taka, że istnieje coś takiego. Zła – że niełatwo je odnaleźć w gąszczu dziesiątek modeli dostępnych na rynku. Ten ranking powstał, by pomóc Ci w poszukiwaniach.

Wybieramy najlepsze tanie słuchawki bezprzewodowe

Na najlepsze słuchawki TWS trzeba spokojnie przeznaczyć tysiaka albo i więcej. Prawda jest jednak taka, że większość z nas i tak nie zdoła docenić tak wysokiej jakości, szczególnie gdy korzysta się po prostu z serwisów streamingowych. Dla sporej części użytkowników idealnym rozwiązaniem są więc dobre i tanie słuchawki bezprzewodowe.

W tym zestawieniu znajdziesz dziewięć modeli ułożonych od najtańszego do najdroższego. Pierwszy kosztuje jedynie kilka dyszek, ostatni – niespełna 500 złotych. Wszystkie oferują co najmniej przyzwoitą jakość dźwięku, mają wygodne konstrukcje i potrafią działać całkiem długo na jednym ładowaniu. Tak to wygląda…

Najlepsze tanie słuchawki TWS – ranking 2025/2026:

Redmi Buds 6 Lite – najlepsze spośród najtańszych

– najlepsze spośród najtańszych Baseus Bass BP1 Pro – najlepsze słuchawki do 100 złotych

– najlepsze słuchawki do 100 złotych Realme Buds T310 – porządne, choć tanie słuchawki dokanałowe

– porządne, choć tanie słuchawki dokanałowe Redmi Buds 6 Pro – najlepsze słuchawki TWS do 200 złotych

– najlepsze słuchawki TWS do 200 złotych CMF Buds 2 Plus – niedrogie słuchawki TWS z dobrym ANC

– niedrogie słuchawki TWS z dobrym ANC Earfun Air Pro 4 – najlepsze słuchawki TWS do 300 złotych

– najlepsze słuchawki TWS do 300 złotych Huawei FreeBuds 7i – bardzo dobre słuchawki TWS dla (prawie) każdego

– bardzo dobre słuchawki TWS dla (prawie) każdego Soundcore Liberty 4 Pro – świetnie brzmiące słuchawki z ciekawostką

– świetnie brzmiące słuchawki z ciekawostką Soundpeats H3 – najlepsze słuchawki TWS do 500 złotych

Wszystkie modele w tym zestawieniu kwalifikują się – moim zdaniem – do tego, by nazwać je tanimi. Im więcej jednak jesteś w stanie wydać, tym więcej możesz oczekiwać. Wraz ze wzrostem ceny w tym rankingu rośnie jakość dźwięku (między innymi dzięki obsłudze wydajnych kodeków LDAC i aptX Lossless), skuteczność ANC (czyli redukcji hałasu), solidność wykonania, a nierzadko także czas działania. Przejdźmy jednak do rzeczy.

Zaczynamy!

Redmi Buds 6 Lite – najlepsze spośród najtańszych

Ranking otwierają dobre i tanie słuchawki Xiaomi, które w moim odczuciu są najtańszym modelem, którego zakup faktycznie warto rozważyć. Oczywiście, trzeba przy tym mieć świadomość, że jest to sprzęt ze sporymi ograniczeniami i decydując się na niego, idzie się na istotne kompromisy.

Kosztujące około 70 złotych słuchawki Redmi Buds 6 Lite są w stanie zaoferować przyzwoite brzmienie, choć jest ono dość płaskie. Sytuację ratuje trochę equalizer, umożliwiający dostosowanie dźwięku do własnych preferencji.

Słuchawki Redmi Buds 6 Lite (fot. Xiaomi)

To, co warto podkreślić, to obecność ANC – redukcja szumów nie jest imponująca, ale w zupełności wystarcza, by przynajmniej częściowo uwolnić się od hałasu z otoczenia i zanurzyć w świecie muzyki. Niezaprzeczalnym plusem jest również czas pracy dochodzący do 7 godzin solo lub nawet 38 godzin wraz z etui.

Najważniejsze cechy słuchawek Redmi Buds 6 Lite:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

łączność: Bluetooth 5.3,

kodek: SBC, AAC,

średnica przetwornika: 12,4 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz,

regulacja głośności: nie,

czas pracy: 7 godz. (38 godz. z etui),

odporność: brak,

cena i dostępność:

Baseus Bass BP1 Pro – najlepsze słuchawki do 100 złotych

Jeśli dysponujesz budżetem na poziomie 100 złotych, to naprawdę trudno będzie Ci wydać te pieniądze lepiej niż na słuchawki Baseus Bass BP1 Pro. To wręcz zdumiewające, że tak tani model oferuje łączność Bluetooth 6.0 i obsługuje nie tylko kodeki SBC i AAC, lecz także LDAC. W połączeniu z 12-milimetrowymi przetwornikami o wysokiej dynamice przekłada się to na zaskakująco wysoką jakość dźwięku.

Na uwagę zasługuje również system ANC o skuteczności sięgającej 50 dB. To oznacza, że podczas spaceru po mieście czy jazdy autobusem do Twoich uszu nie powinno docierać nic poza dźwiękami ulubionej muzyki. Szumy redukowane są także podczas rozmów telefonicznych – odpowiada za to układ 6 mikrofonów z technologią AI.

Słuchawki Baseus Bass BP1 Pro (źródło: Baseus)

Przysłowiową wisienką na torcie jest nieprzeciętnie długi czas działania, który sięga 12 godzin, a z etui jest w stanie dojść nawet do 55 godzin. Obraz doskonałości psuje jedynie nieco dyskusyjna jakość wykonania (ale – spokojnie – tragedii nie ma).

Najważniejsze cechy słuchawek Baseus BP1 Pro:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

łączność: Bluetooth 6.0,

kodek: SBC, AAC, LDAC,

średnica przetwornika: 12 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 40000 Hz,

regulacja głośności: tak,

czas pracy: 12 godz. (55 godz. z etui),

odporność: IP55,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Baseus Bass BP1 Pro ok. 100 zł Allegro RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Realme Buds T310 – porządne, choć tanie słuchawki dokanałowe

Powiem wprost: jestem fanem dokanałowych słuchawek Realme. Miałem w uszach kilka różnych modeli i uważam, że mało kto potrafi zrobić tak dobry sprzęt tego typu za tak małe pieniądze. Chiński producent znalazł sposób na tworzenie wygodnych, a zarazem oferujących całkiem pełne brzmienie słuchawek, które w dodatku bardzo skutecznie redukują hałas z otoczenia (choć dla części osób irytujący może być biały szum, gdy nie ma nic do odtwarzania).

Jeden z najnowszych, a zarazem najlepszych modeli w ofercie tego producenta, to Realme Buds T310. Ma 12,4-calowe przetworniki i ANC ze wsparciem sztucznej inteligencji, oferuje bogate brzmienie z wyraźnie oddzielonymi sekcjami, a przekonujące efekty przestrzenne i niskie opóźnienia sprawiają, że dobrze wypadają też podczas grania.

Realme Buds T310 (fot. Realme)

Dopełnieniem całości jest długi czas pracy: do 9 godzin solo i 40 godzin z etui. W swojej kategorii cenowej mają sporą konkurencję, ale moim zdaniem wychodzą z tej rywalizacji zwycięsko.

Najważniejsze cechy słuchawek Realme Buds T310:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

łączność: Bluetooth 5.4,

kodek: SBC, AAC,

średnica przetwornika: 12,4 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz,

regulacja głośności: nie,

czas pracy: 9 godz. (40 godz. z etui),

odporność: IP55,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Realme Buds T310 ok. 150 zł Allegro Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Redmi Buds 6 Pro – najlepsze słuchawki TWS do 200 złotych

Kolejne słuchawki, które chciałbym polecić, to Redmi Buds 6 Pro, a więc najwyższy model z serii, której reprezentant otwierał niniejszy ranking. To wyższa klasa i – w cenie niższej niż 200 złotych – absolutna petarda.

Słuchawki zostały wyposażone w potrójne przetworniki i obsługują kodek LDAC. Dzięki temu oferują dobrą jakość dźwięku i przekonujące efekty przestrzenne. W razie takiej potrzeby można też dostosować brzmienie do własnych preferencji – korzystając z equalizera w aplikacji na telefon.

Redmi Buds 6 Pro (fot. Xiaomi)

Tym, co robi największe wrażenie, jest jednak ANC, a właściwie jego skuteczność – sięgająca aż 55 dB. Wykonując codzienne zadania trudno napotkać sytuację, w której okazałoby się to niewystarczające. Solidna, a przy tym wygodna konstrukcja to kolejny atut, całość uzupełnia zaś długi czas pracy – do 9,5 godziny solo i 36 godzin z etui.

Najważniejsze cechy słuchawek Redmi Buds 6 Pro:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

łączność: Bluetooth 5.3,

kodek: SBC, AAC, LDAC,

średnica przetwornika: 11 mm; 2 x 6,7 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz,

regulacja głośności: tak,

czas pracy: 9,5 godz. (36 godz. z etui),

odporność: IP54,

cena i dostępność:

CMF Buds 2 Plus – niedrogie słuchawki TWS z dobrym ANC

Jeśli na skutecznej redukcji hałasu zależy Ci w równym stopniu, co na wysokiej jakości dźwięku, to modelem zdecydowanie wartym rozważenia jest CMF Buds 2 Plus. To słuchawki wyposażone w świetnie, 12-milimetrowe przetworniki, zapewniające głębokie basy i czyste tony wysokie, a do tego obsługujące kodek LDAC.

To też słuchawki oferujące system ANC, który w każdych warunkach spisuje się ponadprzeciętnie dobrze. W dodatku poziom wygłuszania jest automatycznie dostosowywany do otoczenia, co pozytywnie wpływa na komfort codziennego użytkowania.

CMF Buds 2 Plus (fot. materiały prasowe)

Długi czas pracy – sięgający 14 godzin, a z etui przeszło 61 godzin – to kolejna zaleta tego modelu. W dodatku wystarczy 10-minutowe ładowanie, by uzyskać 8,5 godziny odtwarzania muzyki. Całość wieńczy wygodna, a zarazem wytrzymała konstrukcja.

Najważniejsze cechy słuchawek CMF Buds 2 Plus:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

łączność: Bluetooth 5.4,

kodek: SBC, AAC, LDAC,

średnica przetwornika: 12 mm,

pasmo przenoszenia: b/d,

regulacja głośności: tak,

czas pracy: 14 godz. (61 godz. z etui),

odporność: IP55,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? CMF Buds 2 Plus ok. 260 zł Allegro x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Earfun Air Pro 4 – najlepsze słuchawki TWS do 300 złotych

W kategorii do 300 złotych najmocniejszym kandydatem do tytułu najlepszego modelu jest w mojej opinii Earfun Air Pro 4. Choćby dlatego, że – co praktycznie się na tej półce nie zdarza – oferuje zarazem kodeki LDAC i aptX Lossless. W różnych sytuacjach możesz więc oczekiwać naprawdę wysokiej jakości dźwięku.

Szczególnie, że marka Earfan słynie z tego, że naprawdę wie jak stroić słuchawki. Nawet jeśli sucha specyfikacja może nie wyglądać imponująco, to producent ten potrafi wyciągnąć z tego zaskakująco wiele.

Earfun Air Pro 4 (źródło: x-kom.pl)

Poza tym możesz liczyć na całkiem sprawnie działającą technologię redukcji hałasu, wysoką jakość rozmów telefonicznych zapewnianą przez system sześciu mikrofonów oraz długi czas pracy, który wraz z etui dochodzi do aż 52 godzin.

Najważniejsze cechy słuchawek Earfun Air Pro 4:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

łączność: Bluetooth 5.4,

kodek: SBC, AAC, LDAC, aptX Lossless,

średnica przetwornika: 10 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz,

regulacja głośności: tak,

czas pracy: 11 godz. (52 godz. z etui),

odporność: IPX5,

cena i dostępność:

Huawei FreeBuds 7i – bardzo dobre słuchawki TWS dla (prawie) każdego

„Jakość dźwięku i brzmienie są na naprawdę bardzo dobrym poziomie, podobnie jak ANC, tryb kontaktu czy wreszcie jakość rozmów. Konstrukcja słuchawek pozwala na wygodne użytkowanie także przez dłuższy czas, sterowanie dotykowe jest intuicyjne, kodek LDAC pozwala na uzyskanie wyższej rozdzielczości dźwięku, a czas pracy na baterii przy włączonym ANC jest całkiem dobry”.

Powyższy opis pochodzi z recenzji modelu Huawei FreeBuds 7i autorstwa Kuby – naszego speca od słuchawek. Trudno właściwie byłoby coś tutaj dodać – podobnie jak w przypadku poprzednich generacji są to po prostu świetne słuchawki, które prawie każdemu są w stanie przypaść do gustu. Zresztą ocena 8,6/10 nie jest przypadkowa.

Huawei FreeBuds 7i (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Dla porządku wspomnę jedynie, że producent postawił na 11-milimetrowe przetworniki, technologię Bluetooth 5.4, zaawansowany system adaptacyjnej redukcji hałasu i akumulatory zapewniające do 8 godzin odtwarzania muzyki lub nawet 35 godzin wraz z etui.

Najważniejsze cechy słuchawek Huawei FreeBuds 7i:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

łączność: Bluetooth 5.4,

kodek: SBC, AAC, LDAC,

średnica przetwornika: 11 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 40000 Hz,

regulacja głośności: tak,

czas pracy: 8 godz. (35 godz. z etui),

odporność: IP54,

cena i dostępność:

Soundcore Liberty 4 Pro – świetnie brzmiące słuchawki z ciekawostką

„Fajne brzmienie, solidne ANC, sensowna aplikacja, niezły wygląd… ” – wymieniał wspomniany tu już Kuba, gdy poruszyliśmy temat modelu Soundcore Liberty 4 Pro. W swojej kategorii cenowej te słuchawki niezaprzeczalnie stanowią jedną z najciekawszych i najbardziej opłacalnych opcji.

Zostały wyposażone w podwójne przetworniki i obsługują kodek LDAC, aby zapewniać Ci wysoką jakość dźwięku, niezależnie od tego, czego słuchasz. Dostosowanie brzmienia pod swoje gusta ułatwia aplikacja Soundcore na telefon. Do tego wygłuszanie hałasu należy do najskuteczniejszych na rynku, dzięki opieraniu się nie tylko na mikrofonach, ale też czujniku ciśnienia.

Soundcore Liberty 4 Pro (źródło: Soundcore)

Wisienką na torcie jest fajny bajer w postaci etui z wyświetlaczem, który pozwala na podejrzenie poziomu naładowania słuchawek i wybranego trybu ANC. Z boku znajduje się w dodatku panel dotykowy umożliwiający szybką zmianę ustawień.

Najważniejsze cechy słuchawek Soundcore Liberty 4 Pro:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

łączność: Bluetooth 5.3,

kodek: SBC, AAC, LDAC,

średnica przetwornika: 10,5 + 4,6 mm,

pasmo przenoszenia: 14 – 40000 Hz,

regulacja głośności: tak,

czas pracy: 10 godz. (40 godz. z etui),

odporność: IPX5,

cena i dostępność:

Soundpeats H3 – najlepsze słuchawki TWS do 500 złotych

Soundcore Liberty 4 Pro i Huawei FreeBuds 7i to modele, które są w stanie oferować wyższą jakość niż wiele droższych urządzeń. Właściwie w kategorii do 500 złotych są niemal bezkonkurencyjne. Mówię jednak niemal, bo na wzmiankę zasługują jeszcze słuchawki Soundpeats H3.

Nie znajdziesz ich w popularnych elektromarketach, ale da się je kupić na platformie Amazon. I warto taki zakup rozważyć, bo do zaoferowania mają naprawdę sporo.

Soundpeats H3 (źródło: Soundpeats)

Zostały wyposażone w potrójne przetworniki, obsługują kodeki LDAC i aptX Lossless, oferują hybrydowe ANC o skuteczności 55 dB, mają 6 mikrofonów na potrzeby połączeń telefonicznych, a do tego nie boją się deszczu. Świetna opcja!

Najważniejsze cechy słuchawek Soundpeats H3:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

łączność: Bluetooth 5.4,

kodek: SBC, AAC, LDAC,

średnica przetwornika: 2 cewki + 12 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 40000 Hz,

regulacja głośności: tak,

czas pracy: 7 godz. (37 godz. z etui),

odporność: IPX5,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Soundpeats H3 ok. 460 zł Amazon Zawiera linki afiliacyjne.

I tak oto doszliśmy do końca rankingu. Słuchawki kosztujące więcej niż pół tysiaka trudno, moim zdaniem, nazwać tanimi, dlatego nie mam już nic więcej do polecenia. Jeśli jednak nie udało Ci się znaleźć tu modelu dla siebie i potrzebujesz dodatkowej pomocy – daj znać w komentarzu.