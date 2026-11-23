Nieprzerwanie od 2018 roku Samsung wypuszczał kolejne generacje swoich zegarków mniej więcej co dwanaście miesięcy. Najnowsze doniesienia wskazują jednak na to, że w 2027 roku nie pojawi się Samsung Galaxy Watch 10, a prawdopodobnie też Galaxy Watch Ultra 3.

Nie będzie nowych smartwatchy Samsunga w 2027 roku

Roczna przerwa od premier smartwatchy ma, ponoć, podłoże finansowe. Nie jest tajemnicą, że dział mobilny Samsunga (MX – Mobile Experience) ma za sobą drugi kwartał na minusie, wobec czego południowokoreański producent szuka oszczędności. Wstrzymanie się z wypuszczeniem zegarków Galaxy Watch 10 i Galaxy Watch Ultra 3 ma być właśnie jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu.

Oznacza to, że katalog przez kolejny rok tworzyć będą Samsung Galaxy Watch 9 oraz Samsung Galaxy Watch Ultra 2, któremu Kasia w recenzji wystawiła notę 8,5/10, doceniając ekran, wytrzymałość, wydajność i funkcjonalność. Prawdopodobnie jeszcze przed końcem 2026 roku dołączy do nich także opaska Samsung Galaxy Fit 4 wzbogacona o moduł NFC i głośnik, a więc elementy, których brakowało poprzedniczce.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Redakcja ETNews, będąca źródłem tych rewelacji, powołuje się na źródła branżowe i wskazuje na to, że rynkowe przyjęcie Samsunga Galaxy Watch 9 okazało się słabsze od oczekiwanego, a innowacje sprzętowe weszły w fazę dojrzałości. Wobec tego uznano coroczne wprowadzanie nowej generacji za nieopłacalne.

Samsung zmienia też podejście do produkcji smartfonów

W poszukiwaniu ekonomicznej optymalizacji Samsung planuje też, podobno, zmiany w sektorze smartfonów. Produkcja tańszych modeli, reprezentujących serię Galaxy A, zmaleć ma o 20%. Więcej natomiast powstać ma egzemplarzy nadchodzących urządzeń Samsung Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra – łącznie mają one stanowić aż 70% całej produkcji serii Galaxy S27, na którą złożą się jeszcze modele podstawowy i z plusem.

Wyraźnie pokazuje to, że południowokoreański gigant zamierza skupiać się na wyższej półce, która nie została aż tak mocno dotknięta kryzysem na rynku pamięci. To właśnie topowe modele pozwalają zresztą Samsungowi utrzymywać pozycję lidera, jeśli chodzi o dostawy smartfonów, które w 3. kwartale 2026 roku osiągnęły najniższe wartości od 14 lat.