Kolejny składany smartfon Google może jednak nie nazywać się Pixel Fold 2

Od maja 2023 roku firma z Mountain View ma w portfolio dwie serie smartfonów – o klasycznej budowie oraz składanej konstrukcji. Amerykanie myślą jednak połączyć ją w jedną, czego skutek jest dość… dziwaczny.

Smartfon Google Pixel Fold 2 to nie Pixel Fold 2

Według informacji, przekazywanych przez portal Android Authority, w 2024 roku Google wprowadzi na rynek cztery smartfony. Ich liczba nie jest zaskoczeniem, ponieważ tylu właśnie się spodziewaliśmy, natomiast niespodzianką jest obrany przez Amerykanów schemat nazewnictwa:

Ww. nazwy pojawiły się w wybranych kompilacjach oprogramowania dla urządzeń amerykańskiej firmy, których rynkowa premiera planowana jest na 2024 rok. Jednocześnie Google mimo wszystko używa też nazwy Pixel Fold 2 w stosunku do modelu o nazwie kodowej comet, co pokazuje, że nawet sam producent nie jest konsekwentny.

W związku z tym wciąż nie ma 100% pewności, czy Pixel Fold 2 zadebiutuje na rynku jako Pixel Fold 2, czy jako Pixel 9 Pro Fold, lecz skoro firma bierze pod uwagę drugą możliwość, to spodziewałbym się właśnie „wciągnięcia” nowego Folda do serii Pixel 9 (nawet jeśli taka nazwa wygląda co najmniej niestandardowo).

Co zaoferuje Google Pixel Fold 2 a.k.a. Pixel 9 Pro Fold?

Informacje na temat specyfikacji nowego składanego Pixela wciąż są szczątkowe. Do tej pory dowiedzieliśmy się jedynie, że wewnętrzny ekran w urządzeniu ma mieć bardziej kwadratowe proporcje, a ponadto producent wytnie w nim otwór na aparat (w prawym górnym rogu), podczas gdy w Pixel Fold 1. generacji znajduje się on nad wyświetlaczem na ramce.

Zmiana proporcji ekranu wewnętrznego wpłynie też na wyświetlacz zewnętrzny – ma on być węższy niż ten w poprzedniku. Ponadto jest mowa o tym, że nowy składany Pixel otrzyma SoC Tensor G4, a także 16 GB RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 4.0 (taką konfigurację pamięci testuje producent).

źródło: Android Authority

Z uwagi na zastosowanie układu Tensor G4 premiery należy spodziewać się dopiero jesienią 2024 roku. Na rychły debiut nie wskazuje też brak większej ilości informacji na temat nowego składanego Pixela. Prezentacja wraz z trzema smartfonami z serii Pixel 9 uprawdopodabnia scenariusz, w którym Pixel Fold 2 nie nazywa się Pixel Fold 2, tylko Pixel 9 Pro Fold.