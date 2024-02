Mamy pierwsze zdjęcie Google Pixel Fold 2. Widać sporo zmian

Pierwszy składany smartfon Google zadebiutował w maju 2023 roku. Firma z Mountain View nie zamierza poprzestać na tylko jednym modelu. W przygotowaniu jest druga generacja. Do sieci wyciekło pierwsze zdjęcie Pixel Fold 2, które zapowiada sporo zmian.

Pierwsze zdjęcie smartfona Google Pixel Fold 2 zdradza bardzo dużo

Portal Android Authority, który otrzymał zdjęcie Pixel Fold 2 (jego źródło chce pozostać anonimowe), postanowił zrobić podobne Pixel Fold pierwszej generacji, aby lepiej unaocznić różnice pomiędzy oboma modelami. W oczy rzuca się przede wszystkim zupełnie inaczej zaprojektowany moduł z aparatami. Zamiast charakterystycznego dla ostatnich Pixeli paska z aparatami, producent wykorzystał kwadratową wyspę, jak w starszych Pixelach.

Pixel Fold po lewej i Pixel Fold 2 po prawej stronie (źródło: Android Authority)

To zaskakujące, ponieważ w Pixelach 9. generacji wyspa z aparatami będzie wyglądała jak ta w pierwszym Pixel Fold, tzn. po raz pierwszy „nie spłynie” na boczne krawędzie. Zmiana położenia aparatów może być jednak związana z innymi zmianami w konstrukcji Pixel Fold 2.

Na zdjęciu wyraźnie tego nie widać, ale źródło podaje, że ekran zewnętrzny będzie węższy niż w Pixel Foldzie 1. generacji, co automatycznie oznacza zmniejszenie całej szerokości smartfona po jego rozłożeniu. To znacząca zmiana konstrukcyjna, która mogła wymagać przeprojektowania wnętrza urządzenia i zmiany położenia oraz ułożenia aparatów (wśród nich widać teleobiektyw o budowie peryskopowej).

Oczywiście nie pozostanie to bez wpływu na wyświetlacz wewnętrzny – ma on być „bardziej kwadratowy”, podobnie jak w OnePlus Open, którego ekran w środku ma proporcje 1,0758:1. Dla przypomnienia, w przypadku Pixel Folda 1. generacji wynoszą one 6:5. To jednak nie jedyna zmiana – kolejną będzie umieszczenie aparatu w okrągłym otworze (w prawym górnym rogu), a nie na górnej ramce, jak w poprzedniku.

Google Pixel Fold 1. generacji (fot. producenta)

Ponadto źródło serwisu Android Authority przekazało, że Pixel Fold 2 „wciąż jest całkiem cienki”, ale miejsce zgięcia wewnętrznego ekranu nadal jest „dość zauważalne”. Ramka smartfona ma być wykonana z aluminium.

Kiedy premiera Google Pixel Fold 2?

Jako że Pixel Fold zadebiutował w maju 2023 roku, można by się spodziewać premiery jego następcy w maju 2024 roku, gdyż rok to standardowy przedział w branży urządzeń mobilnych. Pojawiły się jednak informacje, które sugerują, że Google może wyposażyć Pixel Fold 2 w procesor Tensor G4 (a nie Tensor G3; Pixel Fold ma SoC Tensor G2) – jeśli tak się stanie, to urządzenie może zostać oficjalnie zaprezentowane dopiero jesienią 2024 roku, wraz z Pixelami 9. generacji.

Oprócz tego jest mowa, że Google testuje prototypy z 16 GB RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 4.0. Pierwszy Pixel Fold ma na pokładzie 12 GB RAM LPDDR5 i 256/512 GB pamięci flash UFS 3.1.