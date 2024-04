Microsoft wysyła kolejne wersje Office’a na emeryturę

Microsoft podał oficjalną datę zakończenia wsparcia dla pakietów oprogramowania biurowego Office 2019 oraz Office 2016. Choć dzielą je trzy lata, w obu przypadkach termin jest ten sam. Koniecznie go sprawdź, jeśli nadal korzystasz z jednej z tych wersji.

Microsoft ogłasza koniec wsparcia dla pakietów Office 2016 i Office 2019

Decydując się na pakiet biurowy MS Office, użytkownicy mają dwie opcje do wyboru. Pierwsza polega na subskrypcji Microsoft 365 i tym samym uzyskiwaniu dostępu do najnowszych wersji i funkcji, ale tylko tak długo, jak się płaci. Druga to zakup wydawanego co kilka lat zestawu aplikacji – to jednorazowy koszt, lecz trzeba liczyć się z zakończeniem wsparcia przez producenta w którymś momencie.

Wiemy już, kiedy ten moment nastąpi dla pakietów Microsoft Office 2016 oraz Office 2019. W obu przypadkach amerykański gigant zakończy wsparcie 14 października 2025 roku. Po tym terminie użytkownicy wspomnianych wyżej wersji nie będą mogli liczyć nie tylko na aktualizacje bezpieczeństwa, ale też na jakiekolwiek formy oficjalnego wsparcia technicznego.

Ikony pakietu Office (fot. Microsoft)

Korzystanie z niewspieranego oprogramowania naraża na potencjalne zagrożenia, utratę produktywności i problemy ze zgodnością, jak podaje Microsoft w oficjalnej notce na ten temat.

Temat dotyczy programów z tej listy

Kompletna lista aplikacji, dla których wsparcie zostanie zakończone w tym terminie, przedstawia się następująco:

Access 2016 i 2019,

Excel 2016 i 2019,

Exchange Server 2016 i 2019,

OneNote 2016,

Outlook 2016 i 2019,

PowerPoint 2016 i 2019,

Project 2016 i 2019,

Publisher 2016 i 2019,

Skype for Business 2016 i 2019,

Skype for Business Server 2015 i 2019,

Vision 2016 i 2019,

Word 2016 i 2019.

Najnowsza wersja pakietu z „dożywotnią” licencją to Office 2021. Można się jednak domyślać, że i jej czas skończy się jeszcze przed końcem tej dekady. Z kolei następca – Office 2024 – pojawić ma się na rynku w tym roku.

Równocześnie Amerykanie nieustannie rekomendują wybór abonamentowego pakietu Microsoft 365. Miesięczne opłaty za niego rozpoczynają się od 29,99 zł miesięcznie lub 299,99 złotych rocznie.