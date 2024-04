Kup smartfon i wygraj bilety na finał Ligi Mistrzów

Od czasu do czasu informujemy Was o rozmaitych promocjach i konkursach, które przygotowują zarówno producenci, jak i operatorzy. Trzeba przyznać, że ten jest naprawdę zacny i spodoba się fanom sportu, i nie tylko. Do wygrania, oprócz voucherów i słuchawek, są bilety na finał Ligii Mistrzów. Co trzeba zrobić, żeby je zgarnąć?

Kup smartfon Oppo i walcz o nagrody

Konkurs został zorganizowany przez Plusa i Oppo. Podstawowym warunkiem wzięcia w nim udziału jest zakup jednego ze smartfonów marki Oppo, które biorą udział w promocji. Na liście znalazły się modele Reno 10 Pro 5G, Reno 10 5G, A98 5G oraz A79 5G. Ich ceny wynoszą odpowiednio 2299 złotych, 1869 złotych, 1499 złotych i 899 złotych. Warto dodać, że każde z urządzeń u operatora można kupić w 12, 24 lub 36 ratach 0%.

Najdroższy z wymienionych tu smartfonów, czyli Oppo Reno 10 Pro 5G, trafił w zeszłym roku w ręce naszego redakcyjnego kolegi, który dokładnie opisał, jak współpracuje się z tym sprzętem na co dzień. Wojtek stwierdził w swojej recenzji Oppo Reno 10 Pro 5G, że to urządzenie warte uwagi. Na pokładzie znajdziecie m.in. 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED ze 120 Hz odświeżaniem, SoC Qualcomm Snapdragon 778G i 12 GB RAM. Z kolei model bez dopisku „Pro” oferuje taki sam ekran, jednak zastosowany w nim chipset Mediatek Dimensity 7050 współpracuje już z 8 GB RAM.

Smartfony biorące udział w promocji (źródło: Plus, screen: Piotr Bukański)

Oppo A98 5G to solidny średniak z 6,72-calowym ekranem LCD o rozdzielczości Full HD+ ze 120 Hz odświeżaniem, a także układem Snapdragon 695 i 8 GB RAM pod maską. Całkiem dobrze wygląda tu również 64 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.7. Ostatni ze smartfonów, objętych promocją, to budżetowy A79 5G – niedawno przetestował go dla Was Bartek, dlatego właśnie odsyłam Was do recenzji Oppo A79 5G na łamach Tabletowo.pl.

Jak zgarnąć nagrody w konkursie?

Pierwszą z zasad jest zakup jednego z opisanych powyżej modeli do 14 maja 2024 roku. Następnie na stronie internetowej promocji należy zarejestrować zakup. Aby to zrobić, potrzebne będzie przesłanie w formularzu: daty zakupu smartfona, numeru IMEI, zdjęcia dowodu zakupu, zdjęcia naklejki z pudełka z widocznym numerem IMEI, zdjęcia samego smartfona, adresu, a także odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi „Jaki jest Twój okrzyk radości, gdy Twoja drużyna strzeli gola”. Poprawne spełnienie tych wymogów pozwala wziąć udział w konkursie.

Do wygrania jest 50 słuchawek Oppo Enco Buds 2, 30 voucherów do sklepu r-gol.com, a także 5 pakietów wyjazdowych, składających się z biletu na tegoroczny mecz finałowy UEFA Champions League, biletów lotniczych z Warszawy do Londynu i z Londynu do Warszawy, zakwaterowania ze śniadaniem w czterogwiazdkowym hotelu oraz transferu na mecz. Wyniki konkursu zostaną podane do 22 maja 2024 roku.

Regulamin Konkursu „Mistrzowskie Oppo w Plusie” (PDF)