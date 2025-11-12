Nowy tablet dla graczy w Polsce. Gdzie kupicie go najtaniej?

Tablety dla graczy to nisza wśród niszy. Nawet, jeżeli urządzenia mobilne nie są jednak Waszą platformą pierwszego wyboru, nie sposób nie uśmiechnąć się patrząc na Redmagic Astra.

Specyfikacja tabletu Redmagic Astra

Sprzęt wpisuje się w klasę bardziej poręcznych urządzeń – wyposażono go w 9,06-calowy panel OLED, oferujący rozdzielczość 2,4K, maksymalną częstotliwość odświeżania 165 Hz, próbkowanie dotyku do 2000 Hz, jasność sięgającą 1600 nitów oraz przyciemnianie PWM 5280 Hz.

Dzięki takim parametrom ekran nie powinien migotać przy słabym podświetleniu w nocy, a pacnięcia w ekran powinny być rejestrowane błyskawicznie. Całość chroni szkło Gorilla Glass, a za wrażenia audio odpowiadają głośniki stereo wspierające technologię DTS:X Ultra. Wymiary Redmagic Astra to 134,2 x 207 x 6,9 milimetrów, a masa wynosi 370 gramów.

Flagowe doświadczenia z grania zapewnia Qualcomm Snapdragon 8 Elite, który po premierze następcy wcale nie stracił wiele ze swojej atrakcyjności. Do Polski trafia póki co wariant z 24 GB RAM-u LPDDR5T i 256 GB pamięci wewnętrznej w formacie UFS 4.1 Pro. Za chłodną pracę całości odpowiada system chłodzenia ICE-X, wykorzystujący 13 warstw grafenu, ciekły metal jako masę termoprzewodzącą i wydajny wentylator, obracający się z prędkością 20000 obrotów na minutę.

Redmagic Astra Gaming Tablet (fot. Redmagic)

Choć Redmagic Astra i tablety ogółem nie sprawują się w mobilnej fotografii tak dobrze jak smartfony, dziennikarski obowiązek wymaga, aby wspomnieć w tym miejscu o aparacie 13 Mpix z tyłu z diodą LED, obsługą HDR i nagrywania wideo w 4K i 30 klatkach na sekundę oraz przedniej kamerce 9 Mpix, nagrywającej w 1080p i 30 fps-ach.

Zastosowany w Redmagic Astra akumulator o pojemności 8200 mAh ma wystarczać na kilka godzin rozgrywki w najbardziej wymagające tytuły, a w szybkim uzupełnianiu energii pomoże ładowanie z mocą 80 W, pozwalające uzupełnić energię w niewiele ponad 60 minut. Ostatnią, interesującą funkcją tabletu, jest USB-C generacji 3.2, obsługujące standard DisplayPort, dzięki czemu możemy bez problemu podłączyć go do monitora lub telewizora, zamieniając sprzęt w centrum multimedialne. Tablet pracuje na Redmagic OS 10.5, bazującym na Androidzie 15.

Redmagic Gaming Tablet 3 Pro (fot. Redmagic)

Gdzie kupić Redmagic Astra?

Tablet pojawił się właśnie w sklepach operatorów Orange i Plus i dostępny jest w kolorze czarnym i srebrnym. Urządzenie w konfiguracji 12 + 256 GB wymaga wydatku rzędu 2999 złotych. Warto jednak pamiętać, że w oficjalnym sklepie producenta identyczny wariant wyceniono na 499 euro (~2110 złotych), a wysyłka do Polski jest darmowa.