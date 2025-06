Fairphone 6 zaprezentowany. Wyjątkowy, ale nie przez specyfikację

Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że wiele urządzeń mobilnych, choć ogromnie ułatwia nam życie, to stanowi również obciążenie dla planety i potrafi odciągać naszą uwagę od tego, co ważne. Fairphone 6 to odpowiedź, jak połączyć ekologię i uważność ze smartfonem o niezłych parametrach technicznych – i nie tylko.

Specyfikacja Fairphone 6

Wiele osób obeznanych z tematem Fairphone’ów wie, że nie zostały one stworzone do wygrywania z rywalami w kwestii specyfikacji. Nie inaczej jest z „Szóstką” – jego źródłem mocy jest skierowany do średniopółkowych urządzeń Snapdragon 7s Gen 3, którego możecie kojarzyć m.in. z Nothing Phone (3a) czy Redmi Note 14 Pro+ 5G. Towarzyszy mu 8 GB RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1. Ci, którzy potrzebują więcej miejsca na dane, mogą skorzystać z gniazda microSD, obsługującego karty o pojemności do 2 TB.

Fairphone 6 (Źródło: Fairphone)

Fairphone 6 nie idzie również na wojnę o przekątną ekranu, dlatego zastosowano w nim „skromny” panel pOLED LTPO w rozmiarze 6,31 cala. Oferuje on rozdzielczość Full HD+, dynamiczne odświeżanie w zakresie 10-120 Hz, próbkowanie dotyku do 240 Hz i maksymalną jasność rzędu 1400 nitów. Całość chroniona jest szkłem Corning Gorilla Glass 7i.

Fotograficznie smartfon może pochwalić się dwoma obiektywami – głównym, opartym na sensorze Sony Lytia 700C z OIS oraz ultraszerokokątnym „oczkiem” z matrycą 13 Mpix i EIS. Front gości natomiast 32 Mpix aparat do selfie z sensorem Samsung KD1. Maksymalna rozdzielczość nagrywanych wideo to 4K w 30 klatkach na sekundę lub Full HD w 60 fps-ach.

Na pokładzie Fairphone 6 znajdują się także Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 LE, NFC oraz moduł GPS. Całość utrzymuje przy życiu wymienny akumulator 4416 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 33 W. Konstrukcja zapewnia ochronę klasy IP55 oraz przeszła testy związane z upadkiem ICE 60058-2-31 (wysokość 180 cm) i MIL-STD-810H (150 cm). Smartfon dostępny jest w kolorze białym, zielonym i czarnym.

Fairphone 6 (Źródło: Fairphone)

Ekologia, modularność i mindfullness

Fairphone 6 to kolejny krok producenta w kierunku urządzeń, których produkcja nie wpływa aż tak negatywnie na środowisko. Sprzęt wykonano w ponad 50% z materiałów poddanych recyklingowi, m.in. miedzi, magnezu, niklu czy metali ziem rzadkich. Pierwiastki pokroju złota, kobaltu czy wolframu zostały pozyskane z tzw. uczciwego wydobycia (firmy czy organizacje wydobywają wtedy kruszec w sposób bezpieczny dla środowiska i z poszanowaniem ludzkiego zdrowia).

Nowością w serii Fairphone jest natomiast suwak Moments. Nie służy on jednak do wchodzenia w tryb „nie przeszkadzać” – przynajmniej nie w tym klasycznym rozumieniu frazy. Po przesunięciu przycisku typowy interfejs Androida zostaje zastąpiony prostym, minimalistycznym menu z dostępem do zegarka, kilku wybranych aplikacji i personalizowanych profili Moments. W ten sposób jednym ruchem smartfon zmienia się z inteligentnej, rozbudowanej maszyny w sprzęt, który pozwala właścicielowi skupić się na tym, co jest dla niego w danym momencie najważniejsze.

Widać również, że Fairphone obserwuje rynek smartfonów i najwidoczniej spodobała mu się seria CMF Phone produkowana przez Nothing. Podobnie jak jej najświeższy przedstawiciel, CMF Phone 2 Pro, Fairphone 6 otrzymał obudowę, od której można odkręcić część plecków i zastąpić ją oficjalnymi akcesoriami, dodającymi np. dodatkową warstwę ochronną, uchwyt na karty, pasek czy finger loop.

Dedykowane akcesoria do Fairphone 6 (Źródło: Fairphone)

Kupując Fairphone 6, nie trzeba się również martwić o aktualizacje systemu – urządzenie startuje z Androidem 15 na pokładzie, a producent przewiduje pięcioletnią gwarancję oraz 8 lat wsparcia oprogramowania. Dostępna jest też wersja /e/OS oparta na Androidzie, jednak pozbawiona aplikacji Google, które zastąpiono odpowiednikami szanującymi prywatność użytkownika w większym stopniu.

Fairphone 6 – cena, dostępność

Czy ekologiczny, opracowany w nurcie mindfullness i wspierany przez długie lata Fairphone 6 zrujnuje Wasze portfele? Cóż, nie otrzymał on metki z flagową ceną – za wersję „klasyczną” trzeba zapłacić w oficjalnym sklepie 599 euro (~2540 złotych), natomiast wersja e/OS wiąże się z wydatkiem 649 euro (~2755 złotych).

Jest to zatem o wiele więcej, niż typowy smartfon o zbliżonej specyfikacji. Dodam również, że wysyłka do Polski zaczyna się od 7,95 euro (~33 złote) do punktów obsługiwanych przez UPS.