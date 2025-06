Apple ułatwi pedałowanie

Wraz z początkiem lata użytkownicy urządzeń amerykańskiego producenta otrzymali do dyspozycji nową funkcję, która przyda się im podczas wycieczek rowerowych. Jest ona dostępna w aplikacji Apple Mapy.

Wskazówki dla rowerzystów w aplikacji Apple Mapy dostępne na terenie całej Polski

Gigant z Cupertino ogłosił, że od dziś posiadacze jego urządzeń mogą korzystać z nowej funkcji aplikacji Apple Mapy, która zapewni im szczegółowe wskazówki dla rowerzystów. Dzięki nim cykliści zobaczą podgląd przewyższeń na trasie oraz informację o obecności odcinków o dużym natężeniu ruchu. Uzbrojeni w taką wiedzą mogą wybrać alternatywną trasę, aby uniknąć zatłoczonych ulic czy stromych podjazdów. Do tego Apple Mapy umożliwią przeglądanie ogólnego widoku trasy i listy skrętów.

Wskazówki dla rowerzystów w aplikacji Apple Mapy na iPhone (źródło: Apple)

Nowa funkcja zapewni również informację o przewyższeniach terenu w czasie rzeczywistym oraz powiadomi, kiedy użytkownik powinien zejść z roweru i przeprowadzić go przez skrzyżowanie. Należy bowiem pamiętać (albo wiedzieć), że nie wolno przejeżdżać rowerem po pasach dla pieszych.

Apple Mapy zapewnią poruszającym się na rowerze także nawigację głosową, co pozwoli im skupić się na trasie, aczkolwiek będzie to opcjonalne i możliwe do wyłączenia. Ponadto rowerzyści będą mogli znaleźć lokalizację toalety publicznej, miejsca na postój lub serwisu rowerowego oraz udostępnić przewidywany czas przejazdu (ETA).

Wskazówki dla rowerzystów na Apple Watchach obejmują podgląd przewyższeń na trasie, Haptic Touch podczas nawigacji zakręt po zakręcie oraz komunikaty głosowe o prędkości i dystansie, odtwarzane z głośnika smartwatcha.

Wskazówki dla rowerzystów w aplikacji Apple Mapy na Apple Watch (źródło: Apple)

Nie tylko Apple. Google też ułatwi podróżowanie na rowerze

W ubiegłym tygodniu Google zaanonsowało kilka nowości, które mają na celu ułatwić podróżowanie po Europie, w tym również w Polsce. Wdrożone nowości obejmą też dodatkowe informacje dla rowerzystów w aplikacji Mapy Google – one także zapewnią m.in. informacje o ścieżkach rowerowych na trasie oraz na temat przewyższeń i ruchu na drodze.