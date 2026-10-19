Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)
Smartfony

Huawei „zainspirował” kolejnego producenta smartfonów

Grzegorz Dąbek·
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Huawei „zainspirował” kolejnego producenta smartfonów

Nie tylko Apple potrafi wyznaczać trendy. Producenci smartfonów oglądają się również na Huawei. Właśnie kolejny potwierdził, że wprowadzi na rynek nietypowy model.

Kolejny producent oficjalnie zapowiedział smartfon z szerokim ekranem

Można powiedzieć, że wszystko zaczęło się od Huawei Pura X View, który został oficjalnie zaprezentowany w Chinach we wrześniu 2026 roku. Jest to pierwszy smartfon z nieco szerszym ekranem, który w ostatnim czasie mocno zyskał na popularności za sprawą składanych smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 i iPhone Duo (choć podobny Huawei Pura X Max zadebiutował już w kwietniu 2026 roku, ale globalnie zainteresowanie wzrosło dopiero później).

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Huawei Pura X View (źródło: Huawei)

W minionych tygodniach dowiedzieliśmy się, że smartfon z szerokim ekranem szykuje również Oppo i podobne plany ma rzekomo także Honor. Ponadto model z wyświetlaczem o proporcjach 16:10 zapowiedziała marka Coolpad, a teraz zrobił to kolejny producent.

Firma Doogee, bo o niej mowa, poszła jednak po linii najmniejszego oporu, ponieważ jej smartfon Doogee Note 60 W jest – pod względem designu – kopią Huawei Pura X View. Chińczycy skopiowali go niemal 1:1, choć przynajmniej nie ukrywają, że ramka pod dolną krawędzią ekranu będzie znacznie szersza.

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Doogee Note 60 W (źródło: Doogee)

Taką specyfikację będzie miał „szeroki” smartfon Doogee Note 60 W

Chińczycy nie ograniczyli się do potwierdzenia, że do ich oferty dołączy smartfon Doogee Note 60 W i pokazania, jak będzie wyglądał. Ujawnili też kilka istotnych szczegółów na temat jego specyfikacji. Przede wszystkim zapowiedzieli, że ekran ma cechować się przekątną 6,38 cala i oferować odświeżanie obrazu z częstotliwością 90 Hz.

Ponadto poinformowali, że smartfon Doogee Note 60 W będzie miał 8,4 mm grubości, fabrycznie wgrany system Android 17 i do tego zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 6500 mAh. Nie podano natomiast daty rynkowej premiery, ale najpewniej można spodziewać się jej jeszcze w 2026 roku.

Niewykluczone, że smartfon Doogee Note 60 W będzie dostępny również dla klientów z Polski – taki scenariusz wydaje się (wysoce) prawdopodobny.

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