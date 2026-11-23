Firma Apple przygotowuje się do bardzo gorącego okresu. Na końcówkę zimy i początek wiosny szykuje kilka naprawdę mocnych premier sprzętowych, a przynajmniej tak wynika z najnowszych doniesień Marka Gurmana z Bloomberga, który w temacie amerykańskiego giganta zawsze jest dobrze doinformowany.

Zimowe premiery Apple: dwa iPhone’y, iPad i dwa MacBooki

Jeszcze w lutym, ewentualnie w marcu 2027 roku Apple zaprezentuje dwa nowe smartfony. Jeden i drugi zostanie wyposażony w procesor A20 i 9 GB RAM, a wśród największych zmian wspomina się o dłuższym czasie pracy na jednym ładowaniu. Będą to: podstawowy iPhone 18 oraz niżej plasujący się iPhone 18e (uboższy przede wszystkim w kontekście możliwości fotograficznych) – dołączą do iPhone’a 18 Pro oraz iPhone’a 18 Pro Max, które zadebiutowały na rynku we wrześniu 2026 roku.

W tym samym okresie odbyć ma się premiera nowego iPada bez żadnych dopisków. W 12. generacji iPad zyska, ponoć, procesor A19, któremu towarzyszyć będzie 8 GB RAM. Wspomina się też o zaktualizowanych modułach bezprzewodowych, dzięki którym użytkownicy skorzystają z szybkiego Wi-Fi 7, (energooszczędnej) łączności 5G oraz Bluetooth 6.0.

Listę zimowych nowości Apple uzupełnią jeszcze dwa laptopy, mianowicie MacBook Air z procesorem M6 oraz MacBook Neo 2. generacji, po którym spodziewamy się wyższej wydajności. Ta ostatnia ma wynikać z zastosowania procesora A19 Pro oraz 12 GB RAM.

Tak wygląda MacBook Neo pierwszej generacji (fot. Apple)

Nieco później pojawi się kolejny iPhone, a do tego jeszcze dwa iPady

To jednak nie wszystko, ponieważ na przełomie zimy i wiosny, czyli pod koniec marca lub na początku kwietnia 2027 roku na rynku wylądować ma kolejna fala urządzeń Apple. Wśród nich pojawić ma się iPhone Air 2. generacji, wyposażony w procesor A20 Pro, wyświetlacz z mniejszym wycięciem (Dynamic Island), dodatkowy obiektyw ultraszerokokątny i akumulator zapewniający dłuższy czas pracy. To właśnie kiepska żywotność akumulatora była jednym z największych mankamentów jego poprzednika.

iPhone Air pierwszej generacji – fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Mniej więcej w tym samym czasie zaprezentowane mają zostać dwa nowe tablety: iPad Air z procesorem M5 i wyświetlaczem OLED oraz iPad Pro z układem M6 lub M7 i zaawansowanym układem chłodzenia, wzbogaconym o komorę parową.

Jak zatem widać, nowości na horyzoncie jest naprawdę sporo i firma Apple może skutecznie zadbać o to, by słuch o niej nie ginął nawet na moment.