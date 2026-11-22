Google wyznaczyło termin zniknięcia Asystenta Google z kolejnych urządzeń. Tym razem padło na inteligentne głośniki i ekrany.

Przyszłość należy do Gemini

We wrześniu 2026 roku dowiedzieliśmy się, że Asystent Google przestanie działać na smartfonach. Wówczas bowiem rozpoczął się końcowy etap wprowadzania Gemini jako głównego asystenta. Firma z Mountain View nie tylko automatycznie przełączyła Asystenta Google na Gemini, ale również zablokowała możliwość powrotu. Użytkownicy, którzy nie chcieli korzystać ze starszych wersji oprogramowania, musieli pogodzić się z tą zmianą.

Zapowiedzi wskazywały, że to tylko część planu. Otóż wcześniej mogliśmy usłyszeć, że podobne zmiany obejmą smartwatche z Wear OS, słuchawki, Android Auto, a także inteligentne głośniki i ekrany oraz sprzęt działający pod kontrolą Google TV.

Asystent Google przestanie działać na inteligentnych głośnikach i ekranach

Najnowsze ogłoszenie Google nie powinno być żadnym zaskoczeniem – te plany, jak już podałem, poznaliśmy wcześniej. Firma zamierza bowiem pozbyć się Asystenta Google z inteligentnych głośników i ekranów. Podobnie jak w przypadku smartfonów, nie chodzi o zapewnienie użytkownikom wyboru – Gemini ma stać się jedyną dostępną opcją.

Google podało, że Asystent Google zostanie wycofany i od 2 sierpnia 2027 roku całkowicie zastąpi go asystent głosowy Gemini for Home. Co ciekawe, firma wspomina, że aktualizacja będzie dostępna dla wszystkich urządzeń. Sugeruje to, że nawet starszy sprzęt otrzyma odpowiednią zmianę – zobaczymy, jak to będzie wyglądać w rzeczywistości.

Google Home Speaker (fot. Google)

Koniec aplikacji Nest

W planach Google jest jeszcze pozbycie się aplikacji Nest. Nie będzie ona dostępna od 25 stycznia 2027 roku. Natomiast użytkownicy proszeni są o przesiadkę na aplikację Google Home oraz stronę home.google.com w przeglądarce internetowej. Dotyczy to apki Nest w wersji na Androida, iOS oraz przeglądarkowej.

Firma wyjaśnia, że celem jest zapewnienie każdemu użytkownikowi Nest najnowszych zabezpieczeń Google i najbardziej zaawansowanych mechanizmów cyberobrony, a także nowych funkcji Gemini. Całość ma działać szybciej, w sposób bardziej niezawodny oraz użytkownik ma otrzymać spójniejsze doświadczenie dla wszystkich wspieranych urządzeń.

Należy odnotować, że Google zaleca użytkownikom Nest pobranie niestandardowych klipów wideo, które zapisali ręcznie – nie zostaną one domyślnie przeniesione do Google Home. Można to zrobić odwiedzając stronę home.nest.com. Pozostałe nagrania podobno mają być przeniesione automatycznie do nowego miejsca.