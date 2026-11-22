Amerykański scenariusz przejęcia TikToka, przeforsowany przy wsparciu Donalda Trumpa, wyraźnie podziałał na wyobraźnię części europejskich polityków. Niemcy i Austria proponują podobny ruch na Starym Kontynencie, a Berlin twierdzi nawet, że ma już chętnych inwestorów z miliardami euro na stole. Jest tylko jeden dość poważny problem – właściciel aplikacji nie wydaje się zainteresowany tą transakcją.

25 miliardów euro i krótka odpowiedź ByteDance

O pomyśle przejęcia europejskiego oddziału platformy zrobiło się głośno w tym tygodniu, gdy wspólną inicjatywę zaproponowały rządy Niemiec i Austrii. Niemiecki minister kultury Wolfram Weimer w rozmowie z Politico przekazał, że do projektu zgłosiła się już grupa inwestorów z pięciu krajów, gotowych wyłożyć na ten cel około 25 miliardów euro. Według jego wizji TikTok miałby być otwarty na sprzedaż 75–80% udziałów w swoim europejskim oddziale.

Jeśli w tym momencie drapiecie się po głowie, zastanawiając się, kiedy europejski TikTok właściwie trafił na sprzedaż, odpowiedź jest prosta – nie trafił. Przynajmniej oficjalnie. Trudno się więc dziwić, że chiński właściciel aplikacji niespecjalnie pali się do takiego układu, a rzecznik ByteDance skwitował całą propozycję jednym słowem: „bzdura”. Z drugiej strony amerykański biznes TikToka też przecież oficjalnie nie wisiał na giełdzie ogłoszeń, a wszyscy wiemy, jak ta historia się skończyła.

fot. nikuga | Pixabay

Napięcie między Unią a TikTokiem rośnie, ale droga do przejęcia daleka

W przeciwieństwie do sytuacji z USA aplikacji nie grozi obecnie w Unii Europejskiej bezpośredni zakaz działania. Co więcej – jak wskazywał wcześniej Bloomberg – same Niemcy i Austria raczej nie zdołają wymusić na ByteDance sprzedaży bez zdecydowanego wsparcia całej Komisji Europejskiej.

Nie oznacza to jednak, że TikTok może spać w Europie spokojnie, bo lista zastrzeżeń wobec jego wpływów i powiązań z Chinami wciąż się wydłuża. W ubiegłym roku Unia wlepiła firmie ponad 600 milionów dolarów kary za naruszenie przepisów o prywatności i przesyłanie danych Europejczyków do Chin. Ostatnio z kolei regulatorzy wzięli na celownik algorytm zakładki „Dla Ciebie”, zarzucając mu łamanie Aktu o usługach cyfrowych (DSA) i grożąc kolejną gigantyczną grzywną, jeśli jego działanie nie zostanie zmienione.

Widać więc, że sytuacja TikToka w Europie wciąż jest napięta i dość łatwo potrafię sobie wyobrazić scenariusz, w którym spór między Unią a chińską platformą eskaluje aż do powtórki z USA i prób zablokowania aplikacji. Jak zwraca uwagę serwis Engadget, choć Niemcy traktują temat przejęcia zaskakująco poważnie, wciąż trudno przewidzieć, czy ta inicjatywa faktycznie zyska szersze poparcie we Wspólnocie.