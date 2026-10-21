Z chęcią kupiłbym ten smartfon. Zwłaszcza w takiej cenie

Mimo że na rynku debiutuje wiele smartfonów, to zdecydowana większość jest mniej lub bardziej podobna do siebie. W ostatnim czasie na popularności zyskuje jednak nowa forma, która jest dla mnie atrakcyjna. Z chęcią kupiłbym tę nowość, szczególnie że będzie sprzedawana w bardzo niskiej cenie.

Taki smartfon z chęcią bym kupił

Co jakiś czas na rynku pojawia się nowa forma smartfona. Ostatnią, dużą (można pokusić się wręcz o stwierdzenie, że rewolucyjną) nowością były konstrukcje składane na dwie lub nawet trzy części. Kolejną są urządzenia z nieco szerszym wyświetlaczem.

Koncepcja ta szybko zyskuje na popularności wśród producentów. Pierwszy taki model wprowadził na rynek Huawei (Pura X View), a teraz dołączył do niego smartfon Coolpad X Wide. Jest on wyposażony w ekran o przekątnej 6,38 cala i proporcjach 16:10. I – jak wynika z grafik udostępnionych przez chińską firmę – wręcz idealnie układa się w dłoni(ach). Całość ma wymiary 150,3×94,5×8,95 mm.

Coolpad X Wide (źródło: JD.com)

Wyświetlacz ma też rozdzielczość HD i odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz. Na jednostkę centralną wybrano z kolei procesor MediaTek Helio G99 2,2 GHz (6 nm), a do tego zastosowano RAM LPDDR4X i pamięć flash typu UFS 2.2.

Ponadto smartfon Coolpad X Wide ma aparat o rozdzielczości 50 Mpix, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i akumulator o pojemności 4600 mAh, a także oferuje obsługę kart pamięci w formacie microSD o pojemności do 256 GB.

Coolpad X Wide (źródło: JD.com)

W takiej cenie aż chce się kupić smartfon Coolpad X Wide

Podczas gdy Huawei Pura X View jest dość drogi, tak smartfon Coolpad X Wide jest wręcz niewiarygodnie tani. Jego cena będzie bowiem zaczynała się w Chinach od zaledwie 999 juanów za wersję 8/128 GB, co jest równowartością około 580 złotych. Do sprzedaży trafią jednak też nieco droższe konfiguracje pamięciowe 8/256 GB i 12/256 GB.

W dobie kryzysu na rynku pamięci i w innych segmentach aż trudno uwierzyć, że producentowi udało się ustalić cenę na tak niskim poziomie. Z pewnością może mu się to opłacić.

Istnieje jednak niewielkie prawdopodobieństwo, że smartfon Coolpad X Wide będzie dostępny oficjalnie poza Chinami (a nawet na chińskich platformach zakupowych, popularnych w Polsce). Większe szanse są natomiast na to, że globalnie może być sprzedawany Doogee Note 60 W, który został oficjalnie zapowiedziany w tym tygodniu – on również zaoferuje szerszy ekran.