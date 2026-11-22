Dawno temu Nokia korzystała z nazwy PureView. Była ona zapowiedzią telefonów oferujących ponad przeciętne możliwości fotograficzne.

HMD może sięgnąć po markę PureView

W 2012 roku zadebiutowała Nokia 808 PureView. Urządzenie pracowało pod kontrolą Symbiana i zapewniało świetny aparat, wykonujący wyraźnie lepsze zdjęcia niż wielu konkurentów. Z tyłu znalazł się bowiem aparat 41 Mpix z obiektywem Carl Zeiss. Następnie technologia PureView trafiła do wybranych smartfonów z mobilnym Windowsem – m.in. Nokia Lumia 920, Nokia Lumia 930 czy Microsoft Lumia 950.

Należy odnotować, że historia marki PureView była kontynuowana także w wybranych Nokiach wydanych już przez HMD Global. W 2019 roku zaprezentowano smartfon Nokia 9 PureView, w którym układ aparatów z tyłu wyglądał nietypowo. Niektórzy żartowali, że może nawet wywoływać niepokój u osób cierpiących na arachnofobię lub trypofobię. Z marki skorzystano także w przypadku Nokii 8.3 5G czy Nokii X30 5G, ale ówczesna przygoda HMD Global z nazwą PureView była dość krótka.

Niewykluczone jednak, że fiński producent ponownie przywróci do życia omawianą markę. Tym razem jednak w smartfonie z logo HMD.

Jaki może być nowy smartfon HMD?

Pracownik HMD Global udostępnił krótkie wideo na oficjalnym forum, które zapowiada premierę nowego smartfona. Na początku pojawia się napis HMD presents (HMD przedstawia), po którym wyświetlana jest nazwa marki PureView – to właśnie ten krótki fragment stał się źródłem omawianych rewelacji.

Następnie na filmie możemy zobaczyć tył nowego smartfona. Przypomina on urządzenia niektórych chińskich producentów, którzy stosują okrągłą wyspę z aparatami. Na wyspie znajdują się prawdopodobnie cztery aparaty, w tym jeden peryskopowy teleobiektyw. Uwagę zwraca też napis Schneider-Kreuznach Optics, co zapowiada współpracę HMD Global z niemieckim producentem optyki, który może pochwalić się ogromnym doświadczeniem w branży.

Niestety, zwiastun nie ujawnia szczegółów na temat aparatów, a także informacji o specyfikacji. Jego opublikowanie może jednak sugerować, że premiera nastąpi już wkrótce. Nie nastawiałbym się na smartfon, który fotograficznie wyprzedzi cały rynek. Raczej dostaniemy po prostu bardzo dobre zdjęcia i możliwe, że też świetną jakość filmów.