RingConn Gen 3
RingConn Gen 3 (fot. RingConn/AndroidAuthority)
Wearable

Oto smart ring, na jaki czekałem

Wojciech Kulik·
Strona główna
Sprzęt
Wearable
Oto smart ring, na jaki czekałem

To nie przypadek, że RingConn Gen 2 trafił do naszego rankingu najlepszych smart ringów. Łączy wszak wysoką precyzję pomiarów, przeszło 10-dniowy czas pracy i smukłą konstrukcję (jej grubość to zaledwie 2 mm). Podczas targów CES 2026 zaprezentowany został jego następca.

RingConn Gen 3 to (nareszcie!) inteligentny pierścień z wibracjami

RingConn Gen 3 to coś więcej niż tylko zmiana numerka. Różnice widać już przy pierwszym spojrzeniu, ponieważ producent postarał się o design, dzięki któremu ten inteligentny pierścień faktycznie może sprawiać wrażenie biżuterii. Dodam więc od razu, że został wykonany z tytanu i jest dostępny w pięciu wykończeniach (szczotkowane srebro, szczotkowane różowe złoto, polerowane srebro, królewskie złoto i matowa czerń) oraz w 10 rozmiarach: od 6 do 15, co mniej więcej odpowiada polskim rozmiarom jubilerskim z zakresu 11-36.

To nie design jest jednak tym, co w trzeciej generacji RingConna robi największą robotę. Kluczową nowością jest zintegrowany system inteligentnych wibracji. Dzięki temu użytkownicy będą świadomi powiadomień (głównie alertów zdrowotnych) bez konieczności zerkania na ekran telefonu czy czekania aż ten zawibruje. W ten sposób pierścień stanie się nieco bardziej samowystarczalny, choć – oczywiście – zbierane przez niego dane nadal będzie można przeglądać jedynie w aplikacji.

W trzeciej generacji dotychczasowa funkcjonalność – pomiar kroków, dystansu, kalorii, stresu, czasu i jakości snu, pulsu czy saturacji krwi – zostaje ulepszona pod względem precyzji, a do tego wzbogacona o pomiar ciśnienia. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że RingConn nie zastąpi ciśnieniomierza, a jedynie zidentyfikuje ewentualne anomalie poprzez regularne śledzenie trendów.

Producent chwali się również lepszym zarządzaniem energią, dzięki czemu czas pracy ma się wydłużyć względem poprzedniej generacji. Nie padły przy tym żadne konkretne liczby, ale wydaje się, że dwa tygodnie działania na jednym ładowaniu są całkiem realną opcją.

Zobacz również

RingConn Gen 2 to nadal dobry smart ring

Na razie nie znamy jeszcze cen ani szczegółów na temat dostępności. Starszy RingConn Gen 2 wciąż jednak stanowi dobry wybór w cenie na poziomie 1200-1300 złotych – szczególnie jeśli wibracje i pomiar ciśnienia nie są funkcjami, które robią Ci większą różnicę.

Gdzie kupić?

RingConn Gen 2

ok. 1200 zł
(Przybliżona cena z dnia: 6 stycznia 2026)
Media Expert
x-kom
Zawiera linki afiliacyjne.

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas