RingConn Gen 3 (fot. RingConn)
Ten inteligentny pierścień ma (wreszcie) to, czego brakuje rywalom

Wojciech Kulik·
Jego styczniowa prezentacja rozbudziła mój apetyt, a teraz wreszcie inteligentny pierścień RingConn Gen 3 oficjalnie pojawił się w ofercie producenta. Trwa przedsprzedaż, która przy okazji pozwala co nieco zaoszczędzić na jego zakupie.

RingConn Gen 3 to smart ring nowej generacji. Jest już dostępny

RingConn Gen 3 został zaprezentowany w styczniu, podczas targów CES 2026. Jest to bezpośredni następca modelu drugiej generacji, który nie bez powodu uświetnił swoją obecnością nasz ranking najlepszych smart ringów na rynku. Teraz oficjalnie pojawił się w ofercie producenta.

Nowy pierścień został wykonany z tytanu i żywicy epoksydowej, ma 2,3 mm grubości i waży między 2,5 a 3,5 g (w zależności od wariantu). Jest wodoszczelny w klasach IP68 i ATM10, więc z powodzeniem można go zanurzać w wodzie.

W porównaniu do poprzednika oferuje między innymi dłuższy czas działania na jednym ładowaniu (14 vs 12 dni), a także funkcję monitorowania stanu naczyń krwionośnych, uzupełniającą pakiet podstawowych narzędzi zdrowotnych, na który składają się przede wszystkim: śledzenie codziennej aktywności, pomiar pulsu i temperatury czy czuwanie nad snem. Dodatkowo z czasem – w ramach aktualizacji – dodana ma zostać funkcja pomiaru ciśnienia.

RingConn Gen 3 to inteligentny pierścień z wibracjami

Najciekawszą – w moim odczuciu – nowością jest jednak coś innego. Otóż RingConn Gen 3 to inteligentny pierścień z wibracjami. W haptyczny sposób jest w stanie zwrócić uwagę użytkownika na istotne komunikaty zdrowotne, przypomnieć o wcześniej zapisanym zdarzeniu czy też ostrzec o niskim poziomie naładowania akumulatora.

Szkoda tylko, że nie ma co liczyć na wibracyjne powiadomienia o wiadomościach albo innych aktualizacjach z aplikacji. Nie ma też funkcji alarmu. Mimo wszystko jest to coś, czego próżno szukać u najważniejszych konkurentów.

Ile kosztuje inteligentny pierścień RingConn Gen 3?

Regularna cena pierścienia wynosi 428 dolarów, a więc równowartość ~1550 złotych. W ramach trwającej do 28 maja 2026 roku przedsprzedaży można go jednak kupić wyraźnie taniej – za 385 dolarów (~1395 złotych). Oferowana jest darmowa wysyłka do krajów Unii Europejskiej, w tym do Polski, a na dostawę trzeba poczekać około 2 tygodni.

inteligentny pierścień RingConn Gen 3
RingConn Gen 3 w pięciu wersjach kolorystycznych (fot. RingConn)

Producent przygotował dziesięć rozmiarów: od 6 do 15, co mniej więcej odpowiada zakresowi polskich rozmiarów jubilerskich od 11 do 33. Do wyboru są trzy kolory podstawowe: srebrny (Future Silver), złoty (Royal Gold) i czarny (Matte Black) oraz dwa nowe, ze szczotkowanym wykończeniem: srebrny (Brushed Silver) i różowozłoty (Brushed Rose Gold). Decydując się na jeden z ostatnich musisz się jednak liczyć z dopłatą na poziomie 20 dolarów (~70 złotych).

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

