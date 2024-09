Znów można dostać słuchawki za darmo do smartfonów Samsunga

To nie pierwsza taka promocja i z pewnością nie ostatnia. Jeśli jednak właśnie zastanawiacie się nad wymianą smartfona, to jeżeli zdecydujecie się na któryś z tych modeli, możecie otrzymać w prezencie słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS).

Słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro w prezencie do wybranych smartfonów Samsunga

W ramach najnowszej promocji producent z Korei Południowej postanowił obdarować słuchawkami Galaxy Buds 2 Pro klientów, którzy zdecydują się kupić jeden z jego high-endowych smartfonów. Na liście znajdują się:

Pamiętajcie, że promocja nie uwzględnia modeli Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra. Ponadto nie mogą z niej skorzystać osoby, które kupią model Galaxy S24 Ultra w Orange, Play, Plusie, T-Mobile, Netii i sklepie Liberty. To dość niespotykane wyłączenie, dlatego warto na nie zwrócić uwagę zanim będzie za późno.

Poza tym jednym wyłączeniem lista sprzedawców jest identyczna we wszystkich przypadkach – oprócz operatorów są to m.in. Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik, Neonet, Vobis, Auchan i Empik (pod warunkiem, że faktura zostanie wystawiona przez Empik S.A.).

źródło: Samsung

Jak odebrać słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro za darmo?

Skoro już wiadomo, jaki smartfon trzeba kupić, to czas przejść do kolejnych konkretów. Po pierwsze, z promocji mogą skorzystać osoby, które nabędą jeden z ww. modeli w okresie od 16 do 29 września 2024 roku. Jeśli zatem zrobiliście to wczoraj lub przedwczoraj, także możecie zgłosić się po darmowe słuchawki Galaxy Buds 2 Pro.

A jak to zrobić? Po zakupie urządzenia trzeba je aktywować na terenie Polski, tj. włączyć na co najmniej 5 minut z włożoną do środka kartą SIM polskiego operatora i zaakceptować warunki EULA do 6 października 2024 roku. W tym kroku wymagane jest połączenie z internetem, podobnie jak w kolejnym, którym jest zalogowanie się do aplikacji Samsung Members, kliknięcie bannera promocyjnego i wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 13 października 2024 roku (można to zrobić wyłącznie w Polsce).

Na tym kończy się Wasza powinność. Po pozytywnej weryfikacji Waszego zgłoszenia w ciągu 30 dni zostaną do Was wysłane słuchawki Galaxy Buds 2 Pro w kolorze grafitowym. Liczba gratisów jest jednak ograniczona do 7500 sztuk, więc może się zdarzyć, że wyczerpie się ona wcześniej.

Regulamin promocji „Wybrane Smartfony Samsung Galaxy w zestawie z Galaxy Buds2Pro z limitem 7500 nagród” (PDF)