Nowe słuchawki OnePlus dostępne w Polsce. Pod warunkiem, że chcesz białe

Słuchawki OnePlus Buds Z2 oficjalnie zadebiutowały w Chinach już ponad dwa miesiące temu, a teraz w końcu trafiły do sprzedaży na całym świecie, w tym również w Polsce. Już można je kupić, pod warunkiem, że będzie to biała wersja kolorystyczna.

Nowe słuchawki OnePlus Buds Z2 dostępne w Polsce. Jaka cena?

OnePlus regularnie rozszerza swoją ofertę słuchawek. Model Buds Z2 jest najnowszą propozycją w portfolio marki i już można je kupić na całym świecie, w tym w Polsce. Jest jednak jedno „ale” – aktualnie w sklepie producenta dostępna jest wyłącznie biała wersja kolorystyczna Pearl White, podczas gdy obok niej na rynku zadebiutowała także czarna Obsidian Black.



źródło: OnePlus

Producent deklaruje, że jego najnowsze słuchawki są lżejsze, stabilniejsze i o 15% krótsze niż poprzednia generacja, tj. OnePlus Buds Z, która zadebiutowała na rynku w październiku 20 października 2020 roku obok smartfona OnePlus 8T. W tym miejscu warto przypomnieć, że w momencie premiery kosztowała ona 59 euro – jeszcze się do tego odniesiemy.

Nowe słuchawki marki OnePlus wyposażono w przetwornik dynamiczny 11 mm oraz trzy mikrofony ENC. Mają one zapewnić doskonały dźwięk podczas rozmów telefonicznych nawet w hałaśliwym otoczeniu. Ponadto Buds Z2 oferują też tryb aktywnej eliminacji hałasu ANC oraz tryb przepuszczalności, który – jak sama nazwa wskazuje – przepuszcza dźwięki otoczenia, ponieważ czasami jest to przydatne.

Według deklaracji producenta, baterie o pojemności 40 mAh w każdej słuchawce zapewnią do 5 godzin odtwarzania z włączoną funkcją ANC i do 7 godzin z wyłączoną lub wystarczą na 3,5 godziny rozmów telefonicznych. Korzystając z etui, można wydłużyć czas odtwarzania do – łącznie – 27 godzin lub nawet 38 godzin (odpowiednio z włączonym i wyłączonym trybem eliminacji hałasu).



źródło: OnePlus

Nowe słuchawki marki OnePlus zapewniają zasięg do 10 metrów i cechują się certyfikatem IP55 oraz obsługują formaty audio SBC i AAC, a także technologię Dolby Atmos. Ponadto można je szybko podładować – 10-minutowe ładowanie zapewni od 2 do nawet 5 godzin słuchania.

Cena słuchawek została ustalona na 99 euro, co jest równowartością ~460 złotych. OnePlus Buds Z2 można już kupić na oficjalnej stronie OnePlusa. Jeśli ktoś jest fanem urządzeń tej marki, powinien dołączyć do Red Cable Club.