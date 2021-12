Jeden z najlepszych edytorów zdjęć właśnie trafił na iPhone’y

Wiele osób uważa, że jednym z najlepszych narzędzi do edycji zdjęć na Makach jest Pixelmator Pro. Jego twórcy zdecydowali się właśnie wydać aplikację Photo na smartfony Apple.

Świetna wiadomość dla osób edytujących zdjęcia na iPhonie

W App Store znajdziemy wiele bardzo dobrych aplikacji do edycji grafiki rastrowej. Co więcej, systemowa aplikacja Zdjęcia posiada zestaw całkiem przydatnych narzędzi, pozwalających wykonać podstawowe operacje na zdjęciach – np. zmienić kontrast czy nasycenie kolorów.

Do listy już dostępnego oprogramowania dołącza właśnie Pixelmator Photo. Jeśli twórcy zachowali porównywalny poziom do programu Pro znanego z macOS, to najpewniej dostaliśmy naprawdę świetne narzędzie, które powinno okazać się dobrym wyborem zarówno dla mniej zaawansowanych użytkowników, jak i fanów mobilnej fotografii.

Pixelmator Photo na iOS wyposażony jest w ponad 30 narzędzi do edycji zdjęć. Znajdziemy m.in. funkcje korekty krzywych, filtry kolorów czy automatyczne narzędzie naprawcze do usuwania niechcianych obiektów ze sceny. Warto dodać, że nie zabrakło rozwiązań korzystających z uczenia maszynowego – inteligentne ML Crop, ML Denoise i ML Super Resolution.

Aplikacja korzysta m.in. ze zdjęć iCloud, które stanowią podstawową bibliotekę z opcją synchronizacji pomiędzy różnymi urządzeniami Apple. Ponadto, dzięki zintegrowanemu rozszerzeniu Share możemy sprawnie przejść bezpośrednio od przeglądania zdjęcia w aplikacji Zdjęcia do ich edycji w Pixelmator Photo.

Na szczęście, nie jesteśmy ograniczeni wyłącznie do biblioteki zdjęć znajdujących się w iCloud. Aplikacja umożliwia również przeglądanie i edycję plików zlokalizowanych w aplikacji Pliki.

Świetny edytor dostępny w promocji

Warto wspomnieć, że Pixelmator Photo był już wcześniej dostępny na iPady. Tutaj mamy dobre informacje dla osób, które zakupiły wersję z iPadOS. Nie muszą one ponownie płacić za wydanie skierowane na iOS.

Ponadto, twórcy z okazji premiery aplikacji na iPhone’ach przygotowali specjalną promocję. W jej ramach opisywany program dostaniemy za 3,99 dolarów. Normalna cena wynosi natomiast 7,99 dolarów.