Ale promocja: smartfon z wyśrubowaną specyfikacją w cenie średniaka!

To już ostatni dzwonek, aby kupić komponenty w obniżonych cenach jeszcze przed pierwszą gwiazdką. Podczas trwania promocji znajdziesz mnóstwo produktów – takich jak płyty główne, dyski SSD czy obudowy komputerowe – w atrakcyjnych cenach. Dodatkowo grupa x-kom przygotowała konfigurator prezentów świątecznych. Spiesz się, ponieważ zostało już niewiele czasu, aby sprawić radość sobie i bliskim na nadchodzące święta.

Promocja na komponenty w obniżonych cenach w sklepie x-kom

Specjalistyczne umiejętności nie zawsze wystarczają, by sprostać wymagającym zadaniom w pracy czy na polu bitwy. Każdy gracz wie, jak ważne jest wyposażenie się w odpowiedni, profesjonalny sprzęt. Warto więc pomyśleć o tym, co jeszcze będzie pomocne w zdobyciu podium w grze i lepszych wyników w pracy.

Czas obniżonych cen komponentów w x-kom jest okazją dla Ciebie na podbicie wyników. Zobacz kilka z przecenionych produktów:

Aby obniżyć ceny produktów, aktywuj w koszyku kod: ostatni-dzwonek. Oferta rabatowa obowiązuje do 22.12.2021 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Skorzystaj z promocji na komponenty w x-kom

Zadbaj o budżet swojej firmy w x-kom. Kup sprzęt komputerowy jeszcze w tym roku

Sprzęt Twojej firmy powinien składać się z najlepszych urządzeń biurowych i sprzętu technologicznego, który wesprze Ciebie i Twoich pracowników w wykonywaniu codziennych obowiązków. Oprócz tego urządzenia peryferyjne powinny również stworzyć ergonomiczne stanowiska pracy, a profesjonalne oprogramowanie wspomóc w efektywnym wykonywaniu zadań i usprawnieniu komunikacji zewnętrznej oraz wewnątrzfirmowej.

Podejmując współpracę B2B z x-komem zyskujesz pomoc osobistego doradcy, który wesprze w wyborze najlepszego sprzętu i rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy oraz pomoże w załatwieniu wszelkich formalności. Zajmiemy się również opieką posprzedażową.

Jak skorzystać z oferty? To proste – wybierz dla swojej firmy produkty ze statusem „dostępny”, a następnie złóż i opłać zamówienie do 29 grudnia 2021 roku. Firma x-kom zrealizuje je i wystawi fakturę jeszcze w tym roku. Jeśli planujesz większe zakupy, skontaktuj się z naszym doradcą przez formularz.

Kup sprzęt komputerowy dla firmy jeszcze w tym roku

Kup wymarzone produkty przez weekend w aplikacji x-kom

Nie masz jeszcze pomysłu na świąteczny prezent? Sklep x-kom przychodzi z pomocą. W ten weekend w aplikacji możesz kupić taniej różne urządzenia, takie jak laptopy, projektory, smartfony czy telewizory – rabaty w ramach tej promocji sięgają nawet 47%. Oto kilka z przykładowych produktów:

Jak skorzystać z oferty? To proste – wystarczy, że zalogujesz się do aplikacji x-kom, wybierzesz sprzęt objęty promocją, a kod rabatowy automatycznie doda się do Twojego zamówienia.

Pamiętaj, że robiąc zakupy w aplikacji x-kom, możesz bez problemu zrobić darmowy zwrot w ciągu 15 dni od momentu otrzymania zamówienia. Pieniądze wrócą na Twoje konto do 3 dni roboczych od zweryfikowania stanu zwróconego sprzętu. Masz na to 15 dni od dnia zakupu towaru. Dodatkowo w czasie trwania promocji dostawa do Paczkomatu dla zamówień od 99 złotych jest za darmo.

Skorzystaj z weekendowej promocji w aplikacji x-kom

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją

Nie posiadasz jeszcze na swoim smartfonie aplikacji x-kom? Zmień to już teraz! Dzięki niej dowiesz się o przyszłych promocjach już dwie godziny przed ich startem na naszej stronie internetowej. Co więcej, jako jeden z pierwszych otrzymasz informację o wielu premierowych urządzeniach. Jeśli jesteś prawdziwym łowcą okazji, jest to świetne rozwiązanie dla Ciebie.

Wybierz idealny sprzęt dzięki konfiguratorowi świątecznemu

Jeden prezent w postaci płyty głównej lub monitora już załatwiony. Ale co z resztą? Do świąt nie pozostało wiele czasu, więc przyda się jakaś błyskawiczna pomoc. W sklepie x-kom znajdziesz niebanalną listę inspiracji, dzięki której z pewnością wybierzesz idealny podarunek dla najbliższych. Jeśli chcesz jeszcze bardziej ułatwić sobie wybór wystarczy, że skorzystasz z prezentownika, który zasypie Cię propozycjami idealnie dobranych prezentów.

Ponadto codziennie od poniedziałku do piątku możesz głosować na jeden z dwóch produktów. W zależności od wyników głosowania, zwycięski sprzęt pojawi się później w Gorącym Strzale. Głosowanie rozpoczyna się o godzinie 9:00 i trwa do tej samej godziny dnia kolejnego, aby już o 10:00 urządzenie mogło pojawić się w okazyjnej cenie.

Sprawdź propozycje świątecznych podarunków w sklepie x-kom

Podaruj bliskim idealny prezent z al.to

Dobrą okazją do wyłapania pomysłów na prezent jest także konfigurator prezentów, przygotowany przez sklep al.to. Nowy ekspres do kawy, a może zabawka dla najmłodszych? Wystarczy, że skorzystasz z prezentownika, a w okamgnieniu zostaniesz zasypany propozycjami idealnie dobranych prezentów.

Codziennie możesz też wybrać jedną z dwóch okazji w sekcji „głosuj na prezenty i zgarniaj je z rabatami”. Produkt z większą liczbą głosów złapiesz w obniżonej cenie kolejnego dnia między 9:00 a 21:00. Znajdziesz go także na stronie głównej w sekcji Gorący strzał.

Sprawdź propozycje świątecznych podarunków w sklepie al.to

Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem x-kom