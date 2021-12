Red Cable Club także w Europie! OnePlus rozszerza swój program lojalnościowy

Po dwóch latach od wprowadzeniu projektu w Indiach, One Plus powiększa swój program lojalnościowy o całą Europę. Red Cable Club obejmie więc też i Polskę, dlatego warto też przyjrzeć się oferowanym przez niego benefitom.

Red Cable Club, czyli aż cztery progi

Rozszerzona gwarancja, dodatkowe miejsce w chmurze – to tylko podstawowe korzyści, jakie oferuje członkostwo w Red Cable Club. Wystarczy tylko zalogować się za pomocą swojego konta One Plus, by móc bezpłatnie dołączyć do tego dość elitarnego klubu. Ten oferuje aż cztery progi zaangażowania, które zależą od liczby zakupów, jakie dokonujemy bezpośrednio od producenta telefonów i akcesoriów wraz z IoT.

OnePlus Nord 2 PAC-MAN

Co ciekawe, Europa otrzymała korzyści, które nie są obecnie dostępne w indyjskiej wersji Red Cable Club. Mowa przede wszystkim o zniżkach na telefony oraz akcesoria wraz z IoT – kolejno 2% oraz 10%. Aby dać Wam konkretny obraz usługi, czwarty próg to z kolei 10% upustu na telefony oraz 50% upustu na akcesoria oraz IoT. Dodatkowym, równie ciekawym benefitem jest też bezpłatna dostawa urządzeń, niezależna od posiadanego stopnia zaangażowania.

OnePlus jednak sprytnie to sobie zaplanował. Z wizyty na oficjalnej stronie klubu wynika, że bez robienia jakichkolwiek zakupów, członek może wygenerować zaledwie 300 punktów Growth Value. Aby zwiększyć stopień zaangażowania do drugiego, potrzebne jest z kolei 350 punktów. Oznacza to, że członkostwo ma zdecydowanie większy sens, gdy całkowicie przerzucamy swoją działalność na produkty tejże firmy.

Klub OnePlusa to także wczesne dostępy

Jak sugeruje Android Central, członkowie Red Cable Club mogą otrzymać wczesny dostęp do przedpremierowych zamówień nowego produktu ze strefy audio. Serwis sugeruje, że mowa tutaj o następcy OnePlus Buds Z2. Wsparcie dla Dolby Atmos, redukcja szumów oraz praca do 38 godzin na jednym naładowaniu, robią w tym przypadku niemałe wrażenie.

Choć klubowicze mają otrzymać dostęp do urządzenia jeszcze w grudniu, trzeba poczekać na oficjalne wieści. Na ten moment jednak, zainteresowani mogą jeszcze zamówić OnePlus Watch Cobalt Limited Edition – to jest, jeśli jeszcze jakieś zostały na stanie u producenta.