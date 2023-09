Oto nadszedł „zabójca” składanych smartfonów. Zabija konkurencję ceną

Co powstrzymuje wielu klientów przed zakupem składanego smartfona? Niewątpliwie jest to wysoka cena urządzenia. TECNO Phantom V Flip 5G „zabija” bezpośrednią konkurencję swoją ceną – może ona przysporzyć mu dużej popularności.

Co oferuje TECNO TECNO Phantom V Flip 5G? Specyfikacja smartfona

We wnętrzu smartfona umieszczono wyświetlacz LTPO AMOLED o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości 2640×1080 pikseli (proporcje 22:9), który jest w stanie odświeżać obraz z częstotliwością od 10 do 120 Hz i osiąga jasność do 1000 nitów. W jego górnej części, w okrągłym otworze w ekranie, znajduje się aparat z matrycą 32 Mpix i przysłoną f/2.45.

Po drugiej stronie, na zewnętrznej stronie klapki, umieszczono natomiast okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,32 cala i rozdzielczości 466×466 pikseli, który odświeży obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz i osiąga jasność do 800 nitów. Podobnie jak Samsung Galaxy Z Flip 5 zapewnia on możliwość korzystania z widżetów (w tym skrótu do uruchamiania aparatu i kontrolera odtwarzacza multimediów) oraz wysyłania szybkich odpowiedzi, lecz nie obsługuje pełnowymiarowych aplikacji jak Motorola razr 40 ultra. Ponadto można na nim ustawić cyfrowe zwierzątko jak w OPPO Find N2 Flip.

W bezpośrednim sąsiedztwie zewnętrznego, okrągłego ekranu znajdują się dwa aparaty i pierścień doświetlający. W Phantom V Flip 5G TECNO zdecydowało się zastosować 64 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.7 i PDAF oraz 12 Mpix z f/2.2, autofokusem i obiektywem ultraszerokokątnym. Niestety, żaden z nich nie ma optycznej stabilizacji obrazu (w drugim przypadku to nic wyjątkowego, ale w pierwszym ten brak może doskwierać podczas robienia zdjęć i kręcenia filmów).

TECNO Phantom V Flip 5G (źródło: TECNO)

We wnętrzu smartfona umieszczono natomiast procesor MediaTek Dimensity 8050 3,0 GHz (6 nm) z modemem 5G oraz 8 GB RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Urządzenie oferuje możliwość rozszerzenia ilości pamięci operacyjnej o nawet 8 GB, natomiast nie ma już slotu na kartę microSD, co w tym przypadku nie jest żadnym zaskoczeniem.

TECNO Phantom V Flip 5G ma fabrycznie zainstalowany system operacyjny Android 13 z nakładką HiOS 13.5 (zawierającą m.in. inteligentnego asystenta EllaGPT) – niestety nie wiadomo, ile aktualizacji otrzyma i jak długo producent zamierza go wspierać. Całość zasili natomiast akumulator o pojemności 4000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą do 45 W (do 50% w 15 minut). Rozłożone urządzenie ma wymiary 171,72×74,05×6,95 mm, a złożone 88,77×74,05×14,95 mm.

TECNO Phantom V Flip 5G (źródło: TECNO)

Cena TECNO Phantom V Flip 5G jest bardzo atrakcyjna

Smartfon będzie dostępny w Europie w cenie 699 euro, co jest równowartością ~3240 złotych. Nie da się ukryć, że to bardzo atrakcyjna kwota w przypadku składanego smartfona – aktualnie najniższą cenę na start w Polsce miała Motorola razr 40 – 3999 złotych.

Na tę chwilę nie wiemy jednak, czy TECNO Phantom V Flip 5G trafi do sprzedaży również w Polsce. Zapytaliśmy o to polskiego przedstawiciela TECNO, który powiedział nam, że „sprawa jest rozwojowa” i więcej na ten temat możemy dowiedzieć się w niedalekiej przyszłości.