Dzięki tym nowościom Shortsy na YouTube będą jeszcze fajniejsze

Shortsy na YouTube cieszą się ogromną popularnością, nawet coraz większą niż „tradycyjne” filmy, którym przecież w końcu platforma zawdzięcza swój sukces. I choć nie wszystkim jest to w smak, to Google ogłosiło udostępnienie kolejnych rozwiązań, dzięki którym krótkie wideo staną się jeszcze bardziej atrakcyjne.

YouTube udostępnia kolejne rozwiązania dla twórców Shortsów

Pierwszą z zapowiedzianych nowości jest Dream Screen, która jest eksperymentalną funkcją, opartą na generatywnej sztucznej inteligencji – dzięki niej możliwe będzie wygenerowanie z pomocą AI tła do filmu (w formie obrazu lub wideo). Wystarczy, że użytkownik napisze prompt (scenariusz) i tyle. Jako że tutaj ograniczać go będzie tylko wyobraźnia, można spodziewać się wielu niesamowitych teł i efektów.

Dużą nowością jest również wdrożenie narzędzia o nazwie Aloud, które służy do automatycznego generowania dubbingu, jednak aktualnie jest ono dostępne tylko dla wybranych twórców i na razie trwają jej testy w trzech językach: angielskim, hiszpańskim i portugalskim.

Platforma ogłosiła też wprowadzenie aplikacji YouTube Create, która ma na celu ułatwienie procesu tworzenia filmów – zarówno krótszych Shortsów, jak i dłuższych wideo. Oferuje ona m.in. narzędzia do edycji filmów, w tym do ich przycinania oraz automatycznego dodawania napisów i podkładu głosowego, a także dostęp do biblioteki filtrów, efektów, przejść i bezpłatnej muzyki z technologią dopasowywania do rytmu.

Aplikacja jest już dostępna w wersji beta na urządzenia z systemem Android na wybranych rynkach – Francji, Indiach, Indonezji, Korei Południowej, Niemczech, Singapurze, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

YouTube ułatwi także znajdowanie odpowiedniej muzyki do filmów – wystarczy, że twórca wpisze w wyszukiwarkę odpowiednie zapytanie, a sztuczna inteligencja je przetworzy i zaproponuje bezpłatną muzykę, która będzie pasować do wideo. Aktualnie działa to jednak wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, lecz platforma chce jak najszybciej udostępnić to rozwiązanie w większej liczbie krajów. W przyszłym roku natomiast zamierza wdrożyć funkcję opartą na AI, która będzie generowała sugestie tematów i tytułów filmów bezpośrednio w YT Studio.

YouTube Shorts cieszą się ogromną popularnością

Shortsy stały się bardzo ważną częścią YouTube, na co z pewnością ma wpływ również TikTok oraz Facebook, które także mocno postawiły na ten format (pierwsza z ww. aplikacji tylko i wyłącznie na niego). Według najnowszych danych Shortsy każdego dnia oglądane są 70 mld razy, a miesięcznie ogląda je 2 mld zalogowanych użytkowników. Nic zatem dziwnego, że platforma dba o ich rozwój – w przeciwnym wypadku widzowie przejdą do konkurencji, a na to Google nie może sobie pozwolić.