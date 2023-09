Takiego Allegro One Boxa jeszcze nie było. Ten jest naprawdę wyjątkowy

Allegro sukcesywnie rozbudowuje sieć swoich własnych automatów paczkowych i właśnie pochwaliło się osiągnięciem kolejnego kroku milowego. W Krakowie stanął wyjątkowy One Box, jakiego wcześniej nie było, a który już jest oryginalną ozdobą i z pewnością stanie się lokalną atrakcją.

3001. Allegro One Box jest wyjątkowy

To już swego rodzaju tradycja, że automat paczkowy, który inauguruje kolejny tysiąc, czymś się wyróżnia, bowiem już 2001. Allegro One Box był wyjątkowy, gdyż był to pierwszy One Box nowej generacji, w którym w drzwiczkach każdej skrytki umieszczono światełko, ułatwiające zlokalizowanie miejsca umieszczenia przesyłki. 3001. maszyna jest jednak wyjątkowa z innego powodu.

źródło: Allegro

Jak możecie zobaczyć na załączonym powyżej zdjęciu, 3001. One Box nie wygląda jak typowy automat paczkowy Allegro, które często są obsadzone roślinami. Ten jednak zdobi wyjątkowa rzeźba, wykonana przez małopolskiego artystę, Tadeusza Franosza z Białego Dunajca, który był uczniem słynnego na Podhalu Władysława Trebuni-Tutki.

3001. maszyna stanęła w historycznej części Krakowa – na Kazimierzu. Otaczająca ją rzeźba z drewna ma powierzchnię 11 m2 i składa się z sześciu części – jej montaż zajął aż pięć godzin. Zdecydowanie warto jednak było poświęcić tyle czasu, ponieważ jest ona zwyczajnie piękna – z pewnością ucieszy oko przechodzących obok niej osób oraz korzystających z automatu paczkowego klientów.

Warto jednak dokładniej przyjrzeć się całej rzeźbie, ponieważ można na niej znaleźć symbole funkcji One Boxów, takich jak możliwość bezpłatnego zwrotu sprzętu elektronicznego i wybrania dostawy do niżej położonej skrytki, a także akcji sadzenia drzew. Trzeba bowiem przypomnieć, że po odebraniu 10 przesyłek z automatu paczkowego Allegro posadzi w imieniu klienta drzewo – można nawet napisać dedykację, a w aplikacji platformy znaleźć informację na temat jego lokalizacji i gatunku. Do tej pory w ramach tej akcji posadzono już ponad pół miliona drzew w Polsce.

Allegro rozwija sieć swoich automatów paczkowych wolniej niż zapowiadało

Przy okazji ogłoszenia postawienia 2001. One Boxa w sierpniu 2022 roku Allegro poinformowało, że zamierza mieć co najmniej 3000 automatów paczkowych do końca ubiegłego roku. Dziś mamy końcówkę września i dopiero teraz poinformowano o przekroczeniu liczby 3000 maszyn, zatem nie udało się dotrzymać harmonogramu.

Mimo to oficjalnie zapowiedziano dalszy rozwój sieci własnych automatów i kolejne instalacje w nadchodzących latach.