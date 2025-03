Składany iPhone będzie kosztował krocie. Minimum dwa razy tyle, co iPhone 16 Pro

Apple oficjalnie tego nie przyznaje, ale z wielu źródeł płyną informacje, że składany iPhone powstaje. Teraz renomowany analityk Ming-Chi Kuo przekazał, kiedy możemy się spodziewać jego premiery i ile będzie kosztował.

Składany iPhone zadebiutuje najwcześniej w 2026 roku

Pierwszy składany smartfon ze składanym ekranem został oficjalnie zaprezentowany w październiku 2018 roku – był to Royole FlexPai. Pierwsze, produkowane na większą skalę i dostępne dla większego grona klientów trafiły jednak na rynek dopiero w 2019 roku – Samsung Galaxy Fold i Huawei Mate X.

W kolejnych latach na rynku debiutowało coraz więcej podobnie składanych smartfonów, szybko pojawiły się również modele typu clamshell („flip”) z ekranem składanym poziomo wzdłuż krótszej krawędzi. Składane urządzenia dołączyły do ofert marek Motorola, Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus, Tecno i Infinix czy Google.

Wielkim nieobecnym na tym rynku jest Apple. Firma z Cupertino od lat jednak tworzy za (nie do końca szczelnie) zamkniętymi drzwiami składanego iPhone’a, ale jego premiera wciąż jest dość odległą perspektywą. Renomowany informator, analityk Ming-Chi Kuo, przekazał, że finalna specyfikacja urządzenia zostanie zatwierdzona w drugim kwartale 2025 roku.

Oficjalny start projektu planowany jest zaś w trzecim kwartale 2025 roku, ale masowa produkcja rozpocznie się dopiero w czwartym kwartale 2026 roku. Oznacza to, że składany iPhone może zostać zaprezentowany dopiero pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku.

Szacuje się, że Amerykanie mogą wyprodukować w 2026 roku od 3 do 5 milionów sztuk.

Jaką specyfikację będzie miał pierwszy składany iPhone? Bo ma być też drugi

Ming-Chi Kuo podaje, że pierwszy składany iPhone będzie miał formę podobną do Samsunga Galaxy Z Fold. W jego wnętrzu znajdzie się ekran o przekątnej 7,8 cala – co ciekawe, podobno miejsce zgięcia będzie całkowicie niewidoczne. Z kolei na zewnątrz Apple zamierza umieścić około 5,5-calowy wyświetlacz.

Rozłożony składany iPhone ma mieć od 4,5 do 4,8 mm grubości, zaś złożony od 9 do 9,5 mm. Ponadto Ming-Chi Kuo przekazał, że:

czytnik linii papilarnych Touch ID zostanie zintegrowany z włącznikiem, ponieważ smukłość konstrukcji nie pozwoli na zastosowanie Face ID;

na panelu tylnym znajdą się dwa aparaty, a do tego będą dostępne kolejne dwa (w obrębie ekranów) – jeden w stanie złożonym i jeden w rozłożonym,

zawias powstanie z połączenia stali nierdzewnej i stopu tytanu, zaś obudowa ze stopu tytanu,

Apple zastosuje akumulatory z ogniwami o wysokiej gęstości jak w iPhone 17 Air.

Producent z Cupertino ma w planach też drugiego składanego iPhone’a, którego masowa produkcja ma rozpocząć się w drugiej połowie 2027 roku. Do 2027 roku firma może dostarczyć na rynek łącznie nawet 20 milionów swoich składaków.

Pierwszy składany iPhone będzie bardzo drogi

Ming-Chi Kuo jest przekonany, że pierwszy składany iPhone będzie kosztował ponad 2000 dolarów, a nawet 2500 dolarów. Dla porównania, najtańszy iPhone 16 Pro kosztuje w Stanach Zjednoczonych 999 dolarów, a w Polsce 5299 złotych (dzięki mocnej złotówce).

Oznacza to, że pierwszy składany iPhone mógłby kosztować w Polsce grubo ponad 10000 złotych, być może nawet kilkanaście (13-14) tysięcy złotych. O ile producent zdecydowałby się wprowadzić go do Polski, a wcale nie można być tego pewnym, nawet jeśli – jak powiedział Greg Joswiak – popyt na urządzenia Apple w Polsce rośnie i „jest miłość” pomiędzy Apple i Polską.