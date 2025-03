Circular Ring 2 lepszy niż Samsung Galaxy Ring. Tak to powinno się robić

Choć dla wielu entuzjastów nowych technologii lub osób, które nie lubią nosić zegarków, inteligentne pierścienie stanowią sensowną alternatywę, to nie wszystkie funkcje większych smart-urządzeń udało się wcisnąć w mniejszy format. Circular Ring 2 udowadnia, że już teraz da się zmieścić nieco więcej w typowym pierścieniu, a Samsung Galaxy Ring może tylko patrzeć z boku i zazdrościć.

Specyfikacja Circular Ring 2

Zaczynając od suchych danych – pierścień wykonano z tytanu klasy jubilerskiej, a jego masa wynosi 2 gramy. Grubość akcesorium to ok. 2,6 milimetra, a cała konstrukcja jest odporna na pył i wodę, zgodnie z klasą IP68. Wbudowany akumulator wytrzymuje do 7 dni na jednym ładowaniu, a etui jest w stanie uzupełnić zapas energii do pełna w około 30 minut. Wraz z zestawem ładującym, całość może nie widzieć się z ładowarką sieciową do 30 dni.

Circular Ring 2 (Źródło: Circular)

Circular Ring 2 współpracuje z systemami iOS i Android oraz oprogramowaniem Apple Zdrowie czy Google Fit. Akcesorium dostępne jest w rozmiarach 6-13. Całość prezentuje się zatem dość standardowo – dopóki nie przyjrzymy się możliwościom pomiarowym urządzenia.

EKG na palcu – tego nie ma nawet Samsung

Tym, co wyróżnia konstrukcję Circular Ring 2 na tle konkurencji, jest obecność wbudowanego modułu do pomiaru elektrycznej czynności mięśnia sercowego – zabieg powszechnie znany jest w Polsce pod nazwą EKG. Skuteczność modułu potwierdza zatwierdzenie go przez amerykańską agencję FDA.

Oprócz elektrokardiogramu, pierścień jest w stanie mierzyć tętno, temperaturę skóry czy poziom natlenienia krwi – wszystko w dwuminutowych interwałach. Circular Ring 2 potrafi sprawdzić także poziom stresu, cykl miesiączkowy, jakość snu oraz wysiłku fizycznego. Firma oferuje też wbudowanego w aplikację na smartfony asystenta SI Kira, który na podstawie zebranych danych oferuje rekomendacje zdrowotne. Osoby z awersją do kolejnych subskrypcji docenią fakt, że producent póki co nie przewiduje abonamentu na oferowane usługi.

Na Circular Ring 2 trwa właśnie kampania na Kickstarterze. Całość została już ufundowana, jednak wciąż dostępny jest pakiet Super Early Bird, dzięki któremu pierścień można zamówić za 239 dolarów (równowartość około 925 złotych). W późniejszej dystrybucji cena urządzenia ma wzrosnąć do 550 dolarów (~2130 złotych).

Cóż, przynajmniej na tym polu Samsung Galaxy Ring nie wypada gorzej i kosztuje w Polsce ok. 1849 złotych.