Lidl pomoże Ci zaoszczędzić na abonamencie w Orange

Orange połączyło siły ze znaną w Polsce siecią handlową. Dzięki aplikacji Lidl Plus można zaoszczędzić nawet 240 złotych na abonamencie komórkowym. Kto i w jaki sposób może skorzystać z oferty?

Odbierasz kod z Lidla i oszczędzasz na abonamencie w Orange

Jeśli obecnie nie korzystasz z usług Orange lub chcesz przenieść numer telefonu z innej sieci, możesz teraz całkiem sporo zaoszczędzić. W aplikacji Lidl Plus, w sekcji Benefit Plus, znajdziesz specjalny kod promocyjny. Dzięki niemu w cenie Planu S (kosztującego 65 złotych za miesiąc z rabatami) dostaniesz Plan M, który bez zniżki oferowany jest za 75 złotych z rabatami. Uwzględnione w cenie rabaty przyznawane są za zgody marketingowe (5 złotych za miesiąc) i za zawarcie umowy na czas określony (5 złotych za miesiąc).

W ramach Planu M klient otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i na terenie UE oraz 150 GB internetu miesięcznie, a w przypadku zakupu abonamentu online można zdobyć dodatkowe 50 GB miesięcznie przez dwa lata. Umowa zawierana jest na 24 miesiące.

Kod zniżkowy na abonament w Orange w aplikacji Lidl Plus (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Aby skorzystać z promocji, należy uruchomić aplikację Lidl Plus, wybrać z dolnego menu zakładkę „Więcej”, a następnie na liście kliknąć w sekcję „Benefit Plus” i znaleźć ofertę z Orange o tytule „Kup Plan M i zapłać jak za Plan S”. Na dole strony można odebrać kupon, a następnie użyć go:

na stronie internetowej w koszyku – cena abonamentu zostanie obniżona automatycznie;

w dowolnym salonie – przekazując kod sprzedawcy;

poprzez infolinię – pod numerem 801234567.

Kody ważne są do 31 marca 2025 roku lub do wyczerpania puli voucherów. Od 25. miesiąca abonament wzrośnie do 80 złotych za miesiąc, a opłata aktywacyjna wynosi 60 złotych.

Jak skorzystać z kodu zniżkowego? (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Promocja w Orange także dla korzystających z telefonu na kartę

To jednak nie koniec ofert przygotowanych przez Orange. Klienci korzystający z telefonu na kartę mogą za doładowanie konta online otrzymać dwukrotnie dłuższą ważność konta. Oznacza to, że doładowując konto za 30 złotych, Konto Główne będzie ważne nie 31 dni, a aż 62 dni. Oferta dotyczy pierwszego (jednego) zasilenia środków w okresie trwania promocji, czyli do 31 marca 2025 roku.

Ponadto, wraz z wydłużeniem ważności konta, Orange przedłuży też trwałość bonusowych gigabajtów. Promocja została skierowana do klientów Orange Free na kartę oraz doładowań wykonanych przez: