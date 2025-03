PKP Intercity zadba o szybszy internet w pociągach

Internet bezprzewodowy w pociągach często pozostawia wiele do życzenia. PKP Intercity rusza z nowym przetargiem, który ma poprawić sytuację i zapewnić podróżnym dostęp do szybkiej, lepszej i bardziej niezawodnej sieci.

Internet Wi-Fi w pociągach PKP Intercity ma być szybszy

Podróżni, planując wyprawę pociągiem, zazwyczaj liczą na dostęp do szybkiego i niezawodnego internetu na pokładzie. Niestety, często nie jest to takie proste i zwyczajnie konieczne jest zaopatrzenie się w pakiet internetu mobilnego.

Przewoźnik co jakiś czas daje pasażerom nadzieję na poprawę jakości sieci Wi-Fi w pociągach. W marcu 2024 roku PKP Intercity pochwaliło się planami wdrożenia systemu WiFiX do swojego taboru. Jego zadaniem miałoby być dostarczanie bieżących wiadomości służących do monitorowania i obsługi sieci bezprzewodowej, oferowanej dla pasażerów. Teraz pojawiło się kolejne światełko w tunelu.

PKP Intercity ogłosiło przetarg na dostawę 262 dwumodemowych routerów GSM/Wi-Fi, które mają zostać zamontowane w wagonach. Nowe urządzenia miałyby pojawić się w pociągach wożących pasażerów na trasach międzynarodowych i krajowych.

Planowane routery mają oferować:

minimum dwa modemy LTE z obsługą co najmniej czterech slotów na karty SIM;

minimum dwa interfejsy Ethernet/WAN.

Wbudowana do routera GSM/Wi-Fi karta sieciowa ma obsługiwać standard 2,4 GHz oraz 5 GHz, a także obsługiwać pracę w trybie punktu dostępowego. Z zapowiedzi wynika, że PKP IC chce na bieżąco monitorować parametry pracy sprzętu oraz móc zainstalować prostsze aplikacje i stworzyć lokalny hotspot ze stroną powitalną.

Firmy mogą składać oferty przetargowe do 20 marca 2025 roku. Dostawa routerów miałaby zostać zrealizowana w ciągu maksymalnie 120 dni od zawarcia umowy w trzech partiach.

PKP Intercity wprowadza kolejne udogodnienia dla pasażerów

W ciągu ostatnich miesięcy przewoźnik coraz częściej stawia na nowoczesność, na co niewątpliwym dowodem jest aplikacja PKP Intercity i serwis e-IC 2.0. Niedawno firma zapowiedziała, że podróżni będą mogli kupować bilety do wybranych krajów z nawet półrocznym wyprzedzeniem. Spółka będzie też przekazywała pasażerom więcej przydatnych informacji, w tym dotyczących zmian w rozkładzie jazdy.