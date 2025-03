Kiedy Siri zacznie mówić po polsku i Apple otworzy Apple Store w Polsce? Greg Jozwiak z Apple odpowiada

Polscy użytkownicy urządzeń Apple od lat czekają z coraz większą niecierpliwością na Siri po polsku oraz otwarcie pierwszego sklepu Apple Store w Polsce. Czy w końcu się doczekają? Głos w tej sprawie zabrał Greg Jozwiak, który odpowiada za marketing w firmie z Cupertino.

Kiedy Siri po polsku i Apple Store w Polsce?

W tym roku Siri będzie obchodziła swoje 14. urodziny. Mogą z niej korzystać w lokalnym języku mieszkańcy ponad 30 krajów (z pewnymi wyjątkami), ale na liście obsługiwanych języków wciąż nie ma języka polskiego. Użytkownicy urządzeń amerykańskiego producenta od lat wyczekują momentu, w którym Siri zacznie mówić po polsku.

Czy i kiedy się to w końcu zmieni? Mateusz Krawczyk, znany YouTuber, zajmujący się ekosystemem Apple, miał okazję zapytać o to Grega Jozwiaka, który jest odpowiedzialny za globalny marketing w firmie z Cupertino. Oto, co odpowiedział:

Wiemy, że to ważne, ale dziś nie mogę nic ogłosić. Na szczęście pracowaliśmy nad innymi funkcjami w języku polskim, ale wiemy, że jest to na Waszej liście.

Korzystając z okazji, Mateusz Krawczyk zapytał również o to, kiedy firma z Cupertino otworzy w Polsce swój sklep Apple Store. Greg Jozwiak odpowiedział:

Uwielbiam fakt, że jest tak duży popyt na produkty Apple w Polsce i ludzie chcą Apple Store w Polsce, ale dziś nie mogę nic ogłosić.

Polacy kochają Apple, a Apple kocha Polaków

W rozmowie z Mateuszem Krawczykiem Greg Jozwiak podkreślił też fakt, że jest Amerykaninem polskiego pochodzenia i czuje silną więź z polskim rynkiem oraz cieszy się, że miał okazję odwiedzić Polskę. Powiedział też, że „jest miłość” pomiędzy Polską i Apple.

Klientom w Polsce wciąż zatem pozostaje korzystać z aplikacji Asystenta Google i Google Gemini (dostępnych również na iOS) ze wsparciem dla języka polskiego, a także chodzić na zakupy do autoryzowanych sprzedawców, takich jak iSpot, który jako jedyny posiada status Apple Premium Partnera w Polsce.