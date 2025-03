I do pracy, i po pracy. Nowy tablet Huawei MatePad Pro to konkretny sprzęt

Huawei MatePad Pro 13.2″ 2025 PaperMatte Edition to najnowszy tablet tego producenta, kierowany do użytkowników, poszukujących świetnie wyposażonego, a przy tym uniwersalnego sprzętu do pracy, jak i rozrywki. Powinien spełnić oczekiwania, nawet jeśli są one wysokie.

Co oferuje tablet Huawei MatePad Pro 13.2″ 2025 PaperMatte Edition?

Tablet Huawei MatePad Pro 13.2″ 2025 PaperMatte Edition, poza przydługawą nazwą, ma też naprawdę niezłą specyfikację. Jej gwiazdą jest wyświetlacz. To imitujący papier, matowy panel Flexible OLED o proporcjach 3:2, częstotliwości odświeżania 144 Hz, przekraczającej miliard liczbie wyświetlanych kolorów oraz jasności sięgającej 1000 nitów. Ta ostatnia pozwoli komfortowo korzystać z urządzenia nawet w słońcu.

Ekran cechuje się przekątną 13,2 cala i rozdzielczością 2880×1920 pikseli, zapewniając tym samym olbrzymią przestrzeń roboczą. Pozwala ją dobrze wykorzystać, umożliwiając równoczesną pracę na czterech aplikacjach (dwóch oknach na podzielonym ekranie i dwóch w formie pływających widżetów). Efektywną pracę ułatwiają akcesoria: bezprzewodowa klawiatura z touchpadem i rysik wykrywający 10000 poziomów nacisku.

Huawei MatePad Pro 13.2″ 2025 PaperMatte Edition (fot. Huawei)

Jeśli zaś chodzi o podstawowe bebechy, to mamy tu ośmiordzeniowy procesor Kirin T92, 12 GB pamięci operacyjnej (RAM) i 512 GB pamięci masowej oraz akumulator o pojemności 10100 mAh. Ten ostatni – wedle zapewnień producenta – pozwoli odtwarzać wideo nawet przez 12 godzin, a ładowarką o mocy 100 W uzupełnicie energię od 0 do 100% w zaledwie 65 minut (haczyk polega na tym, że takiej ładowarki w zestawie nie uświadczycie).

Do tego dochodzi układ sześciu głośników oraz trzy aparaty. Ten z przodu cechuje się rozdzielczością 16 Mpix i przysłoną f/2.0, a z tyłu zainstalowany został główny aparat 50 Mpix (f/1.8) i ultraszeroki 8 Mpix (f/2.2) – oba z autofocusem. Nie zabrakło też modułu GPS i dwuzakresowego Wi-Fi. Niestety producent nie przewidział opcji z modemem 5G albo chociaż 4G / LTE. Jego funkcjonalność poza domem czy biurem może więc być ograniczona.

Huawei MatePad Pro 13.2″ 2025 PaperMatte Edition (fot. Huawei)

Producent zmieścił też w środku 6-warstwowy system chłodzenia, odpowiedzialny za efektywne rozpraszanie ciepła. Pomimo tak sporych możliwości i całkiem niezłych podzespołów, nowy tablet Huawei MatePad Pro 13.2″ 2025 PaperMatte Edition jest całkiem lekki (580 gramów) i smukły (5,5 mm). Z kolei szerokość wynosi 196,1 mm, a wysokość – 289,1 mm. Dopełnieniem całości jest system HarmonyOS.

Cena Huawei MatePad Pro 13.2″ 2025 PaperMatte Edition – na początek nieco niższa

Na polskim rynku zadebiutował tablet Huawei MatePad Pro 13.2″ 2025 PaperMatte Edition w konfiguracji z 12 GB RAM oraz 512 GB pamięci masowej. Jego sugerowana cena wynosi 4999 złotych, a w zestawie dodatkowo znajduje się bezprzewodowa klawiatura Huawei Smart Magnetic. Z kolei Rysik M-Pencil 3. generacji nie jest częścią zestawu, ale w sklepach można otrzymać go albo jako prezent, albo za symboliczną złotówkę.

Od 6 marca do 6 kwietnia 2025 roku obowiązuje w dodatku promocja na start, w ramach której za urządzenie zapłacicie o 700 złotych mniej, czyli 4299 złotych. Niższa cena obowiązuje we wszystkich autoryzowanych kanałach dystrybucyjnych, przy czym szczególnie opłaca się kupić tablet w oficjalnym sklepie Huawei – ze względu na prezent w postaci rocznego abonamentu Microsoft 365 Family.