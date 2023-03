Król składanych smartfonów jest tylko jeden. O kim mowa?

Kto rządzi na rynku telefonów? Nikt – każdy region ma swoją specyfikę, a żaden z producentów nie jest numerem jeden pod względem sprzedaży na każdym rynku. Co innego segment „składaków”. Tu jeden producent zagarnia dla siebie niemal cały tort.

Złoto dla Korei

Jak widać przychodzenie wcześnie na imprezy popłaca. Samsung jako jeden z pierwszych producentów zaczął inwestować w marketing i rozwój segmentu składanych smartfonów. Choć inni również zaczęli nieśmiało pokazywać swoje składane urządzenia, to właśnie Koreańczycy szybko zbudowali zaufanie klientów za pomocą serii Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip, które w tym roku doczekają się już 5. generacji. Takie działanie przełożyło się na dominację firmy w tej kategorii.

Samsung Galaxy Z Fold 4 (fot. Michele Sirignano / Tabletowo.pl)

Według serwisu Financial Times, cytującego raport firmy analitycznej Canalys, w 2022 roku na całym świecie dostarczono do sprzedaży 14,2 mln składanych smartfonów. Jaką część z nich stanowiły produkty Samsunga? Z wykresu można wyczytać, że mowa o liczbie ponad 11 mln składanych urządzeń. Oznacza to pokrycie ponad 75% rynku – trzy z czterech „składaków” miały na sobie logo koreańskiego producenta.

Jakie firmy ulokowały się na pozostałych miejscach? Okupujący drugie miejsce Huawei dostarczył poniżej 2 mln urządzeń. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o imponujące wyniki – OPPO, vivo, Xiaomi i HONOR składają się na pozostałe ~1,2 mln dostarczonych składanych smartfonów. Na szarym końcu znajduje się natomiast Motorola która osiągnęła wysyłkę na poziomie… 40 tys. egzemplarzy.

Źródło: Financial Times

Co dalej ze składanymi smartfonami?

Według Canalys, rynek „składaków” urośnie ponad dwukrotnie w 2023 roku i na rynek trafi ~30 mln urządzeń. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój tej gałęzi rynku, jestem w stanie to uwierzyć. Podejrzewam, że Huawei swój srebrny medal zawdzięcza lokalnemu patriotyzmowi i tegoroczne globalne premiery m.in. OPPO Find N2 Flip czy HONOR Magic Vs mogą sporo namieszać w przyszłorocznym raporcie.

Jestem również przekonany, że póki co pozycja Samsunga pozostaje niezagrożona. Wątpię jednak, że koreański producent utrzyma w garści 75% rynku – chińska konkurencja może zacząć wygrywać ceną, a Apple również prędzej czy później wypuści składanego iPhone’a. Wtedy Koreańczycy pozostaną na czele, ale nie będą wyraźnie dominującą siłą na rynku.