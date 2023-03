Rolki na Facebooku będą dłuższe, ale nie przebiją TikToka

Krótkie filmiki, które możemy bezmyślnie scrollować godzinami, to nie autorski pomysł Mety, tylko pomysł zaczerpnięty z TikToka. Firma rozwija Rolki na Facebooku już od lutego zeszłego roku. Teraz to rozwiązanie zyskało nowe funkcje oraz zwiększoną maksymalną długość publikowanych filmów. Rolki jednak nie przebiją pod tym względem TikToka.

TikTok vs. Facebook – 1:0

TikTok to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się platform społecznościowych na świecie. Serwis niesamowicie zyskuje nowych użytkowników oraz swoich „fanów”. O pozycji tej platformy może świadczyć fakt, że niedawno pojawiła się informacja o tym, że TikTok pojawi się w nowych Mercedesach klasy E, a także trafi do samochodów produkowanych przez koncern Volkswagen.

Firma Meta, właściciel portalu Facebook, ogłosiła, że wprowadza nową funkcjonalność na Facebooku – możliwość udostępniania dłuższych materiałów w Rolkach, które teraz będą mogły trwać do 90 sekund. Do tej pory Rolki na Facebooku były ograniczone do 60 sekund, dlatego ta zmiana powinna ucieszyć twórców, którzy będą mogli nagrywać dłuższe filmy. Te zmiany pojawiają się kilka miesięcy po tym, jak Meta wprowadziła obsługę dłuższych filmików na Instagramie.

Ta zmiana to bez wątpienia kolejny krok Meta w próbie dorównania popularnością TikTokowi. W konfrontacji z tą platformą Facebook i Instagram nie mają jednak najmniejszych szans, ponieważ TikTok daje twórcom możliwość udostępniania treści, które mogą trwać nawet 10 minut. Można powiedzieć, że tak długimi filmami wchodzi na „teren” YouTube.

Nowe funkcje Rolek na Facebooku

Przy okazji wprowadzenia zmian w zakresie maksymalnej długości publikowanych materiałów Meta udostępniła użytkownikom także nowe funkcje, które mogą wykorzystać podczas tworzenia rolek. Pierwszą z nowości jest to, że teraz facebookowe „wspomnienia” można udostępniać również w formie Rolek.

Warto też wspomnieć, że Rolki zostały wzbogacone o nową funkcję o nazwie „Grooves”, która automatycznie synchronizuje ruch w filmie z rytmem wybranej przez twórcę piosenki. Ostatnią nowością wprowadzoną przez Meta jest możliwość wykorzystania szablonów do tworzenia treści w ramach rolek. Jest to funkcja wprowadzona już wcześniej na Instagram, a także obecna od dłuższego czasu na TikToku, z którego czerpie Meta.