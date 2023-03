Promocja: Xiaomi Smart Band 7 za 39 złotych przy zakupie smartfona!

Opaski chińskiego producenta, choć z roku na rok coraz droższe, wciąż są relatywnie przystępne cenowo. Wiele osób czeka jednak na promocje, dzięki którym będzie się dało kupić je w niższej cenie. I taka właśnie się pojawiła, choć jest jeden „haczyk”. Jak kupić nowego Xiaomi Smart Band 7 za 39 złotych?

Xiaomi Smart Band 7 może być Twój już za 39 złotych

Opaska zadebiutowała w Polsce w lipcu 2022 roku w cenie 249 złotych na start. Dziś można ją kupić w oficjalnej polskiej dystrybucji od 209 złotych – niektóre sklepy sprzedają ją drożej, nawet za 249 złotych. W tym Mi-Home.pl, jeden z autoryzowanych dystrybutorów urządzeń chińskiego giganta, aczkolwiek możecie kupić Smart Banda 7 w nim za 39 złotych. W jaki sposób?

W sklepie internetowym Mi-Home.pl ruszyła promocja, w ramach której dostaniecie rabat na opaskę Smart Band 7, jeśli kupicie smartfon za minimum 750 złotych. Oferta nie obejmuje jednak wszystkich modeli – wyłączone są z niej najnowsze flagowce marki z serii 13. Wszystkie smartfony, kwalifikujące się do niniejszej akcji, znajdziecie na tej stronie internetowej.

Promocja została przygotowana z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Dnia Kobiet – obowiązuje do dnia 8 marca 2023 roku, do godziny 23:59, wyłącznie w sklepie internetowym Mi-Home.pl. Jedna osoba może skorzystać z niej maksymalnie pięć razy w ramach jednego zamówienia, tj. jeśli kupi pięć smartfonów naraz, może dokupić pięć opasek po 39 złotych każda. Liczba egzemplarzy Xiaomi Smart Band 7 w promocji jest ograniczona – w przypadku wyczerpania puli przed zakończeniem akcji stosowna informacja pojawi się na stronie sklepu.

Regulamin promocji (PDF)

7 Ocena

Co oferuje Xiaomi Smart Band 7?

Opaska jest wyposażona w 1,62-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 192×490 pikseli (326 ppi), który po ostatniej aktualizacji lepiej reaguje na dotyk, tj. mniej „laguje”. Wyświetlacz zapewnia też jasność do 500 nitów oraz funkcję always-on. Użytkownik może ustawić na nim jedno z ponad 100 teł, w tym dostępne są dynamiczne, tzn. animowane.

fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl

Xiaomi Smart Band 7 oferuje też ponad 110 trybów sportowych – można z nim również pływać, ponieważ jego konstrukcja jest wodoszczelna do 5 ATM. Ponadto opaska umożliwia monitorowanie pulsu i jakości snu oraz poziomu nasycenia krwi tlenem i stresu. Do tego potrafi poprowadzić relaksujące ćwiczenia oddechowe i śledzić cykl menstruacyjny. Według deklaracji producenta, urządzenie ma pracować na jednym ładowaniu do 14 dni.

Przed zakupem opaski polecamy sprawdzenie recenzji Xiaomi Smart Band 7 na Tabletowo.pl – sprawdziliśmy w niej informacje podawane przez Xiaomi.