Revolut znowu rozdaje pieniądze!

Mawia się, że pieniądze leżą na ulicy – wystarczy tylko się po nie schylić. W tym przypadku trzeba schylić głowę w kierunku smartfona, poświęcić parę chwil i zaprzęgnąć szare komórki do pracy – klienci Revolut mogą w ten sposób otrzymać pieniądze.

Revolut rozdaje pieniądze

Prawdopodobnie ktoś z Was pomyślał sobie, że za darmo to można co najwyżej w papę zarobić, ale Revolut naprawdę rozdaje pieniądze za darmo. No dobra, nie pieniądze, tylko kryptowalutę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją spieniężyć na złotówki i wydać na głupoty. I choć nie jest to wielka kwota, to hej – darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda!

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać pieniądze za darmo? Revolut udostępnił nowy kurs edukacyjny z serii Learn & Earn, w którym wyjaśnia i uczy, czym jest staking kryptowalut. W skrócie i łopatologicznie: jest to przekazanie kryptowaluty do wspólnego „magazynu”, za co ich właściciel otrzymuje nagrodę. Oczywiście jest to mocne uproszczenie – szczegóły tego mechanizmu poznacie w kursie fintechu.

Nowy kurs składa się z dwóch lekcji. Pierwsza wyjaśnia proces stakingu, zaś druga koncentruje się na koncepcji i interakcji wielołańcuchowej. Wszystkie szkolenia są bardzo krótkie, dlatego nie musicie rezerwować dużo czasu na niego, aczkolwiek trzeba być uważnym, żeby potem dobrze odpowiedzieć na pytania na teście weryfikującym.

Czas to pieniądz

Nagrodą za ukończenie najnowszego kursu z serii Learn & Earn są tokeny DOT (token natywny kryptowaluty Polkadot) o wartości do 8 euro (aktualnie ~37 złotych). Słowo „do” jest tu kluczowe, ponieważ trzeba pamiętać, że kryptowaluty są bardzo niestabilną walutą – ich kurs może szybko rosnąć i tak samo szybko (lub nawet szybciej) spadać.

To już czwarty kurs z serii Learn & Earn i jednocześnie drugi, po pomyślnym ukończeniu którego użytkownicy otrzymują nagrodę w postaci DOT, tokena natywnego kryptowaluty Polkadot. Pierwszy cieszył się ogromną popularnością – nic dziwnego, ponieważ można było zyskać równowartość ~60 złotych. Jeśli ktoś nie wymienił wówczas tokenów DOT na złotówki, jak na przykład ja – stracił, bo aktualnie moje tokeny są warte ~50 złotych (uwzględniając nagrodę za stakowanie).

Dlaczego ich nie sprzedałem od razu jak inni? Z czystej ciekawości, jak będzie kształtował się kurs Polkadot. Większość osób jednak od razu wymienia darowane tokeny na złotówki i ma to negatywny wpływ na wartość kryptowaluty, tj. powoduje jego spadek. Jeśli chcecie zyskać jak najwięcej peelenów – chwytajcie smartfony i ukończcie kurs jak najszybciej, bo czas to pieniądz.

Na koniec ważna informacja: jak zostało już zasygnalizowane, kryptowaluty są bardzo niestabilne: cechuje je bardzo wysoka zmienność i ich ceny mogą ulegać raptownym zmianom, dlatego nie są odpowiednie dla każdego – wymagają wiedzy. Jeśli ktoś jej nie posiada, nie powinien w nie inwestować (a szkolenia Revolut to za mało). Szczególnie że nie podlegają one żadnym regulacjom ani gwarancjom.

