Co dalej ze składanymi smartfonami? Mamy dobrą i złą wiadomość

Każdego roku na rynku debiutuje kilka składanych smartfonów, ale duża część z nich jest dostępna wyłącznie w Chinach. 2024 rok przyniesie pozytywną zmianę w tym aspekcie.

W końcu przestaniemy zazdrościć Chińczykom, że mogą kupić tyle różnych składanych smartfonów

Chiny to niezmiennie największy rynek zbytu dla smartfonów i nie dziwi, że producenci chcą na tym skorzystać. W tym kraju dostępnych jest najwięcej składanych modeli – do sprzedaży w innych krajach trafia ich zdecydowanie mniej. Nie spodziewaliśmy się, że to się zmieni, a tymczasem tak się stanie.

Renomowany informator, Yogesh Brar, który w przeszłości przekazał przedpremierowo wiele sprawdzonych informacji, opublikował listę składanych smartfonów, których premiery mamy spodziewać się w 2024 roku. Jednocześnie zaznaczył, które pozostaną dostępne wyłącznie w Chinach, a które trafią do sprzedaży również w innych krajach.

Poza granice Państwa Środka nie wyjdą na przykład Samsung W25 i Samsung W25 Flip, które będą odpicowanymi (czyt. najdroższymi w Chinach) wersjami Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. Ponadto tylko w tym kraju mają być dostępne Xiaomi MIX Flip i vivo X Flip 2. Szczególnie żal clamshella Xiaomi, ponieważ zapowiada się świetnie, ale cóż, przejdźmy teraz do lepszych wiadomości.

O ile będziemy żałować braku dostępności Xiaomi MIX Flip na rynku globalnym, o tyle Xiaomi MIX Fold 4 ma być sprzedawany również poza Chinami. To nowość, ale nie jedyna, gdyż podobnie będzie w przypadku vivo X Fold 3, którego poprzedników mogli kupić tylko Chińczycy. Ponadto na rynek globalny trafią OPPO Find N5 i OnePlus Open 2 oraz – bez zaskoczenia – Samsungi Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. Jednocześnie Yogesh Brar przekazuje, że OPPO Find N5 Flip nie powstanie, gdyż jego projekt został anulowany.

Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że na liście modeli, które będą dostępne poza Chinami, dominują konstrukcje, łączące w sobie smartfon i tablet. Do tej pory producenci pchali na rynek globalny głównie modele z klapką. Wygląda na to, że 2024 rok przyniesie zaskakującą zmianę w ich strategiach.

W sklepach nie zabraknie jednak też clamshelli, gdyż na targach MWC 2024 w Barcelonie zobaczyliśmy kilka składanych nowości z klapką, które kupią również klienci w Europie. I to w bardzo przystępnych cenach, dzięki czemu mają duże szanse cieszyć się sporym zainteresowaniem wśród klientów.

Kiedy składany iPhone?

Na liście, jaką opublikował Yogesh Brar, brakuje kilku modeli, których premiery również spodziewamy się w 2024 roku. Mowa tu na przykład o vivo X Fold 3 Pro (który prawdopodobnie pozostanie dostępny wyłącznie w Chinach), Google Pixel Fold 2 i Samsungu Galaxy Z Fold 6 Ultra. Nie ma na niej też składanego iPhone’a, lecz według analityka Ming-Chi Kuo nie powinniśmy oczekiwać jego rychłej premiery.

Ming-Chi Kuo twierdzi bowiem, że jedynym składanym urządzeniem, nad jakim obecnie pracuje Apple i ma wobec niego ustalony harmonogram, jest 20,3-calowy MacBook. Jego masowa produkcja rozpocznie się jednak dopiero w 2027 roku.