Lenovo wskrzesi stare laptopy. Brzmi jak dobra opcja dla oszczędnych

Firma Lenovo będzie zbierać używane laptopy, naprawiać je, a następnie ponownie wprowadzać do obiegu, zapewniając o ich sprawności i wysokiej jakości (potwierdzonej testami). To nowy pomysł producenta, dzięki któremu chce stać się bardziej przyjazny użytkownikom i środowisku.

Lenovo Certified Refurbished – oficjalne odnawianie sprzętu

Uruchamiając ten projekt firma Lenovo stara się osiągnąć dwa cele. Pierwszym jest dotarcie do nowych grup użytkowników, dla których sprzęt oferowany w standardowej cenie jest po prostu zbyt drogi. Drugi natomiast związany jest z ekologią, a konkretnie – z próbą rozwiązania problemu odpadów elektronicznych. Nie od wczoraj wiadomo, że elektrośmieci w skali globalnej stanowią coraz większy kłopot, a równocześnie na producentów wywierane są coraz mocniejsze naciski, by coś z tym faktem zaczęli robić.

Wszystkie „odnowione” serwery i laptopy Lenovo będą całkowicie sprawne, a producent zaoferuje 12-miesięczna gwarancję w cenie (i opcjonalne przedłużenie do 3 lat). W poszukiwaniu optymalnego stosunku ceny do jakości nabywcy będą mogli kupić sprzęt jednej z trzech kategorii:

Standard (dobra jakość, ale z wyraźnymi śladami użytkowania),

Good (bardzo dobra jakość, z niewielkimi śladami użytkowania),

Premium (jak nowy, bez widocznych śladów użytkowania).

Cały proces „odnawiania” będzie podzielony na pięć etapów. W pierwszym specjaliści dokonują oględzin i oceny stanu sprzętu, następnie czyszczą dyski oraz naprawiają lub wymieniają komponenty (używając oryginalnych części). Kolejnym krokiem jest testowanie i odświeżanie, kończące się oznaczeniem i zapakowaniem urządzenia, które później już może trafić do sprzedaży.

Jakie są korzyści?

Wśród korzyści wynikających z programu Lenovo wymienia m.in. możliwość wydłużenia cyklu życia urządzeń, zmniejszenie kosztów posiadania oraz pozytywny wpływ na środowisko. Producent przygotował nawet spot, by przedstawić, dlaczego warto skorzystać z „Certified Refurbished”:

Niestety, na razie w Polsce nie będziemy mieli możliwości, by się przekonać o tym, czy Lenovo robi to dobrze. Początkowo program „Certified Refurbished” zostanie uruchomiony tylko w czterech europejskich państwach (to Niemcy, Francja, Dania i Wielka Brytania), a także w Hongkongu i Stanach Zjednoczonych. Chcielibyście, żeby taka opcja pojawiła się też w naszym kraju?