Składany smartfon Xiaomi zachwyci i zaskoczy

Xiaomi ma już doświadczenie w produkcji składanych smartfonów, lecz nie tak duże jak Samsung czy Huawei. Jednocześnie wciąż nie ma w ofercie modelu z klapką, mimo że to właśnie takie konstrukcje cieszą się znacznie większym zainteresowaniem. To się jednak wkrótce zmieni. Zdecydowanie warto czekać na jego premierę, choć nie wszystkim może się on spodobać.

Składany smartfon Xiaomi MIX Flip zapowiada się wspaniale

O konstrukcji typu clamshell mówi się w przypadku tego producenta od lat, lecz mimo to wciąż nie wprowadził on na rynek takiego urządzenia. Wiele wskazywało, że intensywnie o tym myśli i najwidoczniej Chińczycy w końcu (nareszcie!) uznali, że przyszła pora, aby i model z klapką dołączył do oferty.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Chińczycy zamierzają zacząć z „wysokiego C”, gdyż MIX Flip będzie pierwszym na świecie składakiem z klapką, który zapewni obsługę łączności satelitarnej. Funkcja ta prawdopodobnie niewiele później trafi też do innych clamshelli, lecz to właśnie ten producent przetrze szlaki. Nie tylko z tego powodu klienci powinni jednak czekać na ten sprzęt z niecierpliwością.

Renomowany informator, Digital Chat Station, przekazał bowiem, że miejsce zgięcia ekranu wewnętrznego w MIX Flipie ma być praktycznie niewidoczne. Zdecydowanie jest to coś, czego oczekują klienci, gdyż aktualnie wciąż je widać, mniej lub bardziej, ale jednak. Brzmi to bardzo obiecująco, lecz dopiero rzeczywistość pokaże, czy chiński gigant spełni nasze oczekiwania.

Pierwszy składany smartfon z klapką tej marki ma jednak zachwycić nie tylko niemal niewidocznym miejscem zgięcia ekranu wewnętrznego, ale też „ekstremalną smukłością”. W przypadku MIX Foldów udało się to osiągnąć, więc Xiaomi faktycznie może to powtórzyć przy MIX Flipie.

Xiaomi MIX Flip zaskoczy czymś jeszcze

Digital Chat Station przekazał również, że wyświetlacz zewnętrzny ma „relatywnie prosty design”, co oznacza, że firma mogła nie zdecydować się na podobny zabieg jak Samsung w Galaxy Z Flip 5 i Motorola w razr 40 ultra. Obok niego znajdą się dwa aparaty (a nie trzy, jak się spodziewaliśmy, jak w OPPO Find N3 Flip). Xiaomi zdecydowało się jednak na oryginalną konfigurację, bo obok głównego aparatu znajdzie się teleobiektyw, a nie aparat z obiektywem ultraszerokokątnym (niektórym osobom może go brakować).

Żadnym zaskoczeniem nie powinno być dla klientów natomiast to, że MIX Flip, podobnie jak MIX Fold 4, zostanie wyposażony w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Data premiery obu modeli nie jest jeszcze znana. Mówi się, że przynajmniej nowy MIX Fold może być dostępny poza Chinami. W przypadku MIX Flipa takich informacji na tę chwilę nie ma.