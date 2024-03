Bolt wprowadza udogodnienie dla wyjątkowych pasażerów

Z usług firmy Bolt korzystają różni klienci. Część z nich ma szczególne potrzeby i od teraz będą oni traktowani z należytą troską. To zdecydowanie ułatwi im podróżowanie.

Nowe udogodnienie w Bolt dla osób niewidomych

Podróżowanie Boltem jest banalnie proste – wystarczy uruchomić aplikację, wpisać adres docelowy, wybrać środek transportu, wskazać miejsce odbioru i czekać na kierowcę. Nie dla każdego klienta wsiadanie do samochodu (i wysiadanie) jest jednak tak samo proste – szczególnie mogą mieć z tym problem osoby niewidome.

Bolt postanowił coś z tym zrobić i zdecydował się wprowadzić nowe udogodnienie, opracowane specjalnie z myślą o osobach niewidomych. Dzięki niemu dotarcie do samochodu i zajęcie w nim miejsca będzie znacznie łatwiejsze. Co ważne, dotyczy to również osób, którym pomaga pies przewodnik.

Od teraz osoby niewidome mogą dodać do swojego imienia w aplikacji emotikony – oka 👁️ i psa 🐶. Dzięki temu kierowca, który będzie realizował kurs, zawczasu dowie się, że taki pasażer może wymagać pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz może podróżować razem z psem przewodnikiem.

źródło: Bolt

Przed wdrożeniem tego udogodnienia dla klientów (choć dla kierowców też z pewnością będzie to przydatna informacja, która pomoże jak najlepiej obsłużyć pasażera o specjalnych potrzebach) firma przeprowadziła kampanię informacyjną dla kierowców. Otrzymali oni również wskazówki, w jaki sposób należy pomóc niewidomemu pasażerowi.

Bolt deklaruje, że chce wspierać potrzeby komunikacyjne różnych grup klientów i poszukuje rozwiązań, które będą na nie odpowiadały. Firma zamierza bacznie obserwować skuteczność wprowadzonej nowości i liczy, że zainicjuje ona kolejne zmiany w aplikacji. Jednocześnie poinformowano, że kierowcy, którzy odbędą przejazd z psem przewodnikiem, będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów czyszczenia samochodu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

To zdecydowanie potrzebne rozwiązanie

Osoby, które widzą, mogą nie doceniać tego nowego udogodnienia, dlatego firma poprosiła o wsparcie tej inicjatywy influencerów, którzy pokazują, jak wygląda codzienne życie osób niewidomych. Jednym z nich jest Sebastian Grzywacz – Odlotowy Niewidomy.

Nie ukrywa on, że w obszarze prywatnych dostawców usług transportowych potrzebne są zmiany, gdyż wielu kierowców wciąż ma opory przed przewozem pasażerów podróżujących z psami asystującymi, nie mając świadomości, że nie jest to przywilej, a prawo przysługujące osobom niewidomym. Sebastian Grzywacz nie ukrywa, iż ma nadzieję, że Bolt przetrze szlaki i podobne udogodnienia wprowadzą także inne firmy o podobnym profilu działalności.