„Prawdziwe 5G” w Orange pracuje pełną parą. Klienci nie dają mu wytchnienia

Orange uruchomiło „prawdziwe 5G” w trzecim tygodniu stycznia, więc klienci tej sieci mogą korzystać z prędkości przekraczającej 1 Gbit/s od ~7 tygodni. I okazuje się, że robią to bardzo chętnie – nowe częstotliwości nie leżą odłogiem.

„Prawdziwe 5G” w Orange służy klientom

W drugiej aukcji częstotliwości dla technologii 5G Orange wylicytowało blok C, który obejmuje pasmo od 3600 do 3700 MHz, płacąc za niego 487,095 mln złotych. Spodziewaliśmy się, że operator uruchomi „prawdziwe 5G” jeszcze w 2023 roku, ale przez niezależne od siebie opóźnienia zrobił to dopiero w trzecim tygodniu stycznia 2024 roku, podobnie jak T-Mobile.

Klienci od razu zaczęli korzystać z nowego pasma C – Orange podaje, że po uruchomieniu 5G w paśmie 3600-3700 MHz ruch 5G wzrósł o ~50%. Jednocześnie ruch 5G DSS na częstotliwości 2100 MHz zmniejszył się o 25%. To właśnie dlatego klienci mogli zauważyć wzrost prędkości internetu 4G LTE, ponieważ zwolniło się miejsce w paśmie, dotychczas zajmowane przez ruch 5G.

Technologia DSS, wykorzystywana od lipca 2020 roku w paśmie 2100 MHz, to dynamic spectrum sharing, pozwalająca w czasie rzeczywistym rozdzielać dostępne zasoby pomiędzy 4G LTE i 5G, w zależności od potrzeb. Teraz, gdy część ruchu przeniosła się do pasma C, większa część częstotliwości 2100 MHz wykorzystywana jest przez 4G LTE, co pozwala uzyskać większe prędkości.

Orange przekazało również, że w lokalizacjach, w których dostępne jest „prawdziwe 5G”, ruch w sieci 5G wzrósł trzykrotnie, a ruch w technologii DSS, czyli na częstotliwości 2100 MHz, zmniejszył się aż o 80%. Pasmo C przejęło tam 93% ruchu, a tylko pozostałe 7% obsługuje 2100 MHz.

Gdzie jest dostępne „prawdziwe 5G” w Orange?

Na koniec stycznia 2024 roku w zasięgu 5G w paśmie C było trochę ponad 16% mieszkańców Polski. Aktualnie „prawdziwe 5G” dostarcza 1305 stacji bazowych w 154 miastach i miejscowościach w całej Polsce. Jego zasięg można sprawdzić na stronie Orange – w tym celu należy zaznaczyć 5G do 1050 Mb/s i przybliżać, bo na mapie całej Polski lokalizacje z dostępem do „prawdziwego 5G” są słabo widoczne.

Operator zapowiada, że niedługo w zasięgu 5G w paśmie C znajdzie się 25% populacji Polski, a do końca 2024 roku technologia ta zostanie uruchomiona na ~3000 stacji bazowych.