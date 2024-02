Wygląd Samsunga Galaxy Z Flip 6 to jeden wielki ziew

Do oficjalnej prezentacji nowych składanych smartfonów Samsunga jeszcze daleka droga. Nie oznacza to jednak, że do tego czasu nie poznamy żadnych szczegółów z drugiej ręki.

Rewolucji nie będzie

Źródłem przedpremierowych renderów Samsunga Galaxy Z Flip 6 jest znany wielu osobom serwis Smartprix oraz informator OnLeaks. Dzięki ich współpracy wiedzieliśmy nieco wcześniej, jaką urodą pochwali się Nothing Phone (2a), Google Pixel Fold 2 czy Samsung Galaxy Z Fold 6.

Przedpremierowy render Samsunga Galaxy Z Flip 6 (Źródło: Smartprix)

Powyższe zdjęcie to mała zapowiedź tego, co prezentują grafiki. Gdyby ująć wszystko, co widać na kilku rzutach w jedną frazę, to najprościej byłoby skorzystać z łacińskiego nihil novi, czyli nic nowego.

W stanie rozłożonym plecki smartfona prezentują się niemal identycznie, jak u poprzednika. Mówimy tu zarówno o dolnym fragmencie, zdradzającym jeden z dostępnych na premierę kolorów obudowy, jak i górnej części, gdzie wkomponowano 3,4-calowy wyświetlacz z wcięciem w kształcie folderu. Nad nim znalazły się dwa umieszczone obok siebie aparaty oraz dioda LED. Co ciekawe, nie pokrywa się to z wcześniejszymi zapowiedziami, wg. których nowy Flip Samsunga miał otrzymać większy ekran zewnętrzny o przekątnej 3,9 cala.

Dopiero przyglądając się ramce widać pierwsze, subtelne zmiany. Przycisk do sterowania głośnością wydaje się być mniej zaokrąglony od tego w Galaxy Z Flip 5. Natomiast guzik zasilania połączony z czytnikiem linii papilarnych jest teraz nieco większy i bardziej wkomponowany w ramkę. Na górnej części widać też dodatkową maskownicę na mikrofon. Linie antenowe czy tacka na kartę SIM nie przesunęły się ani o centymetr w nowej konstrukcji w porównaniu z „piątką”.

Na froncie i tak zazwyczaj mało się dzieje, więc z dziennikarskiego obowiązku powiem, że ramki wokół ekranu, jak i umiejscowienie aparatu we wcięciu typu „O” nie uległo zmianie.

W pozycji rozłożonej Samsung Galaxy Z Flip 6 ma mierzyć 165 x 71,7 x 7,4 milimetra. Dla przypomnienia: oficjalne wymiary Galaxy Z Flip 5 to 165,1 x 71,9 x 6,9 mm. Widać zatem minimalne różnice w wysokości i szerokości, ale za to aż 0,5 cm większą grubość. Prawdopodobnie ma to związek z faktem, że akumulator w nowym składaku ma urosnąć z 3700 mAh do 4000 mAh.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – co jeszcze o nim wiemy?

A skoro już zahaczyliśmy o specyfikację – warto przypomnieć o zakulisowych informacjach dotyczących Galaxy Z Flip 6. Według doniesień z poprzednich tygodni możemy spodziewać się, że firma zdecyduje się na układ mobilny Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 i poczeka jeszcze trochę z wdrożeniem autorskich SoC. Oprócz tego pojawi się więcej RAM-u, opcja z 1 TB pamięci wewnętrznej oraz lepsze aparaty.

Prawdę o nowych składanych smartfonach Samsunga poznamy w okresie wakacyjnym. Wtedy to, najprawdopodobniej pod koniec lipca, producent oficjalnie zaprezentuje kolejne składaki w ofercie. Wszystko jednak wskazuje na to, że patrząc na powtarzający się wygląd nowego Flipa ziewniemy tak głośno, że usłyszą to aż w Seulu.