Premiera kolejnego składanego smartfona TECNO coraz bliżej. Co o nim wiemy?

TECNO to chińska marka założona w 2016 roku pod skrzydłami Transsion, która w maju bieżącego roku oficjalnie otworzyła polski oddział. Na naszym rynku jest już dostępnych kilka smartfonów tego producenta, a niedługo do oferty firmy dołączy kolejny model.

Specyfikacja TECNO Phantom V Flip

Firma z Shenzhen ma już na swoim koncie składany smartfon – Phantom V Fold. Widząc sukces tej strategii, TECNO postanowiło ponownie uderzyć w ten segment. Przyjrzyjmy się temu, co ma zaoferować nadchodzący składak.

Wiemy, że smartfon TECNO Phantom V Flip (AD11) otrzyma ekran o rozdzielczości Full HD+, a za wydajność odpowiadać będzie procesor MediaTek Dimensity 8050 wraz z 8 GB RAM i do 256 GB pamięci wbudowanej. Do tego nie zapomniano o wsparciu dla technologii 5G.

Smartfon wyposażony będzie w akumulator złożony z 2 ogniw o łącznej pojemności 3900 mAh (2735 mAh + 1165 mAh), który użytkownicy naładują z mocą 45 W. Co ciekawe, w pudełku z urządzeniem znajdzie się identyczna ładowarka jak w przypadku modelu TECNO Pova 5, a dokładniej zasilacz o oznaczeniu U450TSA.

Można się spodziewać, że tytułowy model otrzyma Androida z 13 wraz z nakładką HiOS 13 firmy TECNO. W internecie dostępne są również informacje o innej nazwie dla tego smartfona – Phantom V Yoga. Co ważne, urządzenie pojawiło się w bazie FCC, co świadczy o pewnej premierze w przyszłości.

Przechodząc do zaplecza fotograficznego, we wnętrzu Phantom V Flip znajdzie się 32 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. Na zewnątrz natomiast producent zaprojektował dwa aparaty, w tym główny z matrycą o rozdzielczości 64 Mpix. Dokładniejsze dane nie są jeszcze dostępne.

Data premiery i cena

Na ten moment data premiery nie jest nam znana, podobnie jak cena czy dostępne wersje kolorystyczne i konfiguracje pamięciowe. Możemy jedynie spekulować na ten temat – na oficjalne informacje od producenta trzeba zaczekać.

TECNO stara się być solidnym konkurentem dla popularnych firm, a większa konkurencja poszerza wybór urządzeń i w pewnym stopniu wymusza na innych producentach, aby podejmowali decyzje, które uatrakcyjnią ich smartfony, np. poprzez obniżki cen – podwójne korzyści dla klientów.