Sieć 6G wspomagana AI. Tak może wyglądać przyszłość

Dwóch mocarnych graczy, czyli Qualcomm i MediaTek, zamierza skupić się na rozwoju sieci 6G. Powinno nas to zbliżyć do debiutu nowej technologii.

Technologia 6G powoli się zbliża

Tak naprawdę prawdziwe 5G w wielu miejscach na świecie nie jest jeszcze dostępne, ale nikt nie zamierza z tego powodu zwalniać tempa. Najwięksi prowadzą już prace nad siecią kolejnej generacji, która ma sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Co więcej, takie prace trwają już od dłuższego czasu – kilka lat temu mogliśmy usłyszeć, że w laboratoriach Huawei trwają prace nad 6G. W 2019 roku pojawiły się też informacje, że Samsung rozwija sieć 6G.

Oczekuje się, że do 2030 roku uda się sfinalizować standaryzację 6G. Od tego momentu minie jeszcze pewnie trochę lat, gdy będziemy mogli korzystać z zalet tej technologii. To wszystko może się wydawać dość odległe, ale przypominam, że mamy już 2025 rok. Ani się obejrzymy, a będziemy oglądać w telewizji (lub w tym, co ją zastąpi) chociażby reklamy nowych smartfonów z obsługą 6G.

Podobno w sieci 6G możliwe do osiągnięcia będą transfery dochodzące nawet do 1 Tb/s. To wszystko, aby dostarczyć przykładowo rozszerzoną rzeczywistość wykraczającą poza to, co znamy teraz. Do tego ma dojść obsługa ogromnej liczby urządzeń, w których coraz większą rolę będzie odgrywać zaawansowana sztuczna inteligencja i wiele innych możliwości, które obecnie wydają się być pomysłem z filmu sci-fi przedstawiającą niedaleką przyszłość.

Qualcomm i MediaTek robią krok w kierunku przyszłości

Zacznijmy od amerykańskiego przedsiębiorstwa. Otóż Qualcomm jest przekonany, że oficjalnym początkiem standaryzacji 6G będzie właśnie 2025 rok. Dowiedzieliśmy się również, że firma rozpoczęła już współpracę z Nokia Bell Labs oraz Rohde & Schwarz, której celem jest opracowanie i rozwinięcie własnej wizji 6G.

Amerykanie spory potencjał widzą w sztucznej inteligencji, która ma pozwolić na zupełnie nowe podejście do sieci. W założeniach bowiem sieci będą się uczyć i dostosowywać, a zmiana parametrów na podstawie różnych warunków ma odbywać się w czasie rzeczywistym.

Co ciekawe, tajwański MediaTek najwyraźniej też ma podobną wizję, zarówno w kwestii 2025 roku, jak i stawiania na rozwiązania sztucznej inteligencji. Postawienie na AI może też sugerować obecność Nvidii wśród firm, które chcą uczestniczyć w pracach prowadzonych przed MediaTeka. Pozostałe firmy to Intel i G Reigns.

Wypada jeszcze wspomnieć, że zarówno Qualcomm, jak i MediaTek zamierza pochwalić się nowymi pomysłami, koncepcjami i technologiami podczas tegorocznego MWC w Barcelonie. Nie zabraknie wśród nich rozwiązań mających być w przyszłości częścią technologii wykorzystywanych w 6G.