Glovo niczym Facebook. Na platformie pojawiły się funkcje społecznościowe

Glovo postanowiło w nieoczekiwany sposób rozszerzyć funkcjonalność oferowanej przez siebie platformy. Użytkownicy mogą dodawać znajomych, podglądać ich zamówienia oraz tworzyć i udostępniać własne listy ulubionych restauracji i dań („Picks”).

Glovo staje się platformą społecznościową – można dodawać znajomych

Glovo to platforma, za pośrednictwem której można zamawiać nie tylko gotowe jedzenie z restauracji, ale też zakupy spożywcze z różnych marketów oraz produkty z aptek. Do tej pory nikt postronny nie mógł mieć wglądu w historię zamówień i preferencji użytkownika, ale właśnie się to zmieniło, ponieważ postanowiono wdrożyć funkcje społecznościowe.

Dzięki temu użytkownicy aplikacji mogą dodawać znajomych (w tym celu wymagane jest przyznanie uprawnień do dostępu do listy kontaktów) oraz sprawdzać, co zamawiają. Według platformy pozwoli to być na bieżąco z kulinarnymi trendami i odkrywać nowe miejsca, sprawdzone przez osoby, które użytkownik darzy zaufaniem.

Dodawanie znajomych w aplikacji Glovo (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Choć niektórym (w tym przyznaję – mi również) może wydawać się, że funkcje społecznościowe w aplikacji do zamawiania jedzenia są zbędne, to z obserwacji Glovo wynika, iż osoby, które dodały co najmniej trzech znajomych, częściej korzystają z aplikacji i chętniej wracają do polecanych restauracji.

Po pierwszym uruchomieniu programu pojawi się informacja o wdrożonej nowości – po dwukrotnym dotknięciu pastylki z napisem Dodaj znajomych będzie można dodać znajomych. Można zrobić to też później – w tym celu wystarczy wejść w zakładkę Profil (ikona w lewym górnym rogu na ekranie głównym).

Glovo umożliwia też tworzenie własnych list ulubionych restauracji i dań

Wraz z funkcjami społecznościowymi wdrożona została funkcja „Picks”, która umożliwia tworzenie i organizowanie listy ulubionych restauracji i dań. Dzięki temu można znacznie szybciej wrócić do sprawdzonych miejsc, a także łatwiej zaplanować wizytę w nowym, którego ofertę chce się wypróbować.

Utworzone „Picks” można również udostępniać innym użytkownikom, natomiast przynajmniej na tę chwilę nie ma opcji wspólnego tworzenia list przez kilka osób.

Nowe funkcje społecznościowe zostały już udostępnione użytkownikom w ponad 200 polskich miastach, w których można korzystać z funkcji aplikacji Glovo. Aby zacząć ich używać, wystarczy zaktualizować program do najnowszej wersji.

Dostępność aktualizacji można sprawdzić w sklepie Google Play oraz w Apple App Store. Jeśli macie włączone automatyczne aktualizacje, możliwe, że posiadacie już najnowszą wersję aplikacji (jeżeli tak, to wtedy po uruchomieniu programu zobaczycie informację o możliwości dodania znajomych).