Messenger zaskoczył użytkowników. Nieoczekiwana zmiana

Najczęściej Meta, właściciel m.in. Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa, z wyprzedzeniem zapowiada nadchodzące zmiany i nowości. W tym przypadku Amerykanie postanowili jednak zaskoczyć użytkowników.

Nowa-stara ikona Messengera

Facebook od zawsze utrzymywany był w niebieskiej kolorystyce i nie zmieniło się to od pierwszego dnia. Nie oznacza to jednak, że jego właściciel nie wprowadzał żadnych zmian. We wrześniu 2023 roku ogłoszono odświeżenie „systemu tożsamości”, co w praktyce oznaczało rewizję logo Facebooka – zrezygnowano z cieniowania i postawiono na jednolity kolor.

Po lewej – stare logo Facebooka. Po prawej – nowe (źródło: Meta)

Trzy lata wcześniej, w październiku 2020 roku, ogłoszono natomiast zmianę ikony Messengera, czyli komunikatora internetowego, ściśle powiązanego z Facebookiem. Amerykanie zdecydowali się na bardzo popularny w tamtych czasach gradient – kolorystyka przechodziła od pomarańczowej, przez czerwoną, różową i fioletową, aż do niebieskiej. W podobnym stylu utrzymana jest ikona Instagrama, który należy do tego samego właściciela – konglomeratu Meta.

Dotychczasowa ikona Messengera (fot. Facebook)

Nieoczekiwanie Meta zdecydowała się zmienić logo Messengera. Zniknęła gradientowa kolorystyka – zastąpiono ją jednolitym, niebieskim kolorem, podobnie jak zrobiono to w 2023 roku z ikoną Facebooka. Dzięki temu wygląd obu ikon jest bardziej spójny.

Nowa ikona Messengera (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Można też powiedzieć, że Meta wróciła do korzeni, ponieważ ikona Messengera już wyglądała podobnie w przeszłości. Niezmiennym elementem jest pozioma błyskawica, która jest obecna na ikonie od samego początku historii tego komunikatora.

Meta chce udostępnić też nową aplikację

Choć amerykański gigant posiada w swoim portfolio już dość sporo aplikacji, to zamierza rozszerzyć je o kolejny program. Miałby on służyć jako platforma do korzystania z jego sztucznej inteligencji – Meta AI, która jest już dostępna dla wybranych użytkowników Facebooka, Instagrama i WhatsAppa.

Osobna aplikacja dedykowana Meta AI ma zostać udostępniona w drugim kwartale 2025 roku i stanowić alternatywę przede wszystkim dla ChatGPT OpenAI i Gemini Google oraz Copilot Microsoftu, czyli najpopularniejszych rozwiązań, wykorzystujących generatywną sztuczną inteligencję. Amerykanie planują wdrożyć również płatną subskrypcję, która będzie dostępna obok bezpłatnej wersji.

Susan Li, szefowa finansów Meta, ujawniła, że według stanu na styczeń 2025 roku z Meta AI korzystało miesięcznie blisko 700 milionów użytkowników, o 100 milionów więcej niż w grudniu 2024 roku.