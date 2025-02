Na horyzoncie widać już 6G. Kiedy się pojawi i komu to potrzebne?

Rozwój technologiczny nigdy się nie zatrzymuje. A skoro 5G w wielu miejscach można już uznać za obowiązujący standard, to najwyższy czas, by świat usłyszał o 6G. Kiedy pojawi się nowa technologia i komu jest potrzebna? Czy w ogóle komuś jest potrzebna?

Samsung opublikował dokument typu biała księga (pt. AI-Native & Sustainable Communication) poświęcony najnowszym trendom w technologiach komunikacyjnych. To kolejny już raport dotyczący sieci 6G i zarazem dowód na intensyfikację wysiłków południowokoreańskiego producenta, mających doprowadzić do szybszej popularyzacji nowego standardu łączności komórkowej. A skoro o tym mowa…

Kiedy 6G wejdzie do użytku?

Prace badawczo-rozwojowe nad technologią 6G na dobre rozpoczęły się jeszcze w 2019 roku, choć i we wcześniejszych latach naukowcy robili jakieś przymiarki. Oczekuje się, że w dekadę, a więc do 2030 roku, uda się sfinalizować standaryzację. To zaś umożliwiłoby wprowadzenie pierwszych kompatybilnych urządzeń oraz rozpoczęcie budowania sieci nadawczych w pierwszych latach czwartej dekady obecnego wieku.

Można się spodziewać, że – podobnie jak miało to miejsce w przypadku sieci 5G – minie wiele lat, zanim obecna w przestrzeni technologia rzeczywiście stanie się standardem. Niemniej wszystko wskazuje na to, że za 10 lat od dziś będziemy mieć fizyczną możliwość łączenia się z internetem poprzez 6G.

Po co komu 6G? Jakie korzyści może nam przynieść?

Technologia 5G umożliwia przesyłanie danych z dużą prędkością, oferując przy tym niskie opóźnienia i całkiem niezłe działanie pod dużym obciążeniem. Czy naprawdę więc potrzeba nam czegoś więcej? Jak 6G może realnie wpłynąć na otaczającą nas rzeczywistość, kiedy już 5G umożliwia ładowanie stron w mniej niż sekundę i bezproblemowy streaming?

Cóż, teraz jest dobrze, ale ruch danych mobilnych gwałtownie rośnie i szacuje się, że nadal będzie rósł. Odpowiadać za to może przede wszystkim zwiększająca się popularność sztucznej inteligencji i internetu rzeczy (ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji smart home), ale w grę wchodzą także inne wymagające technologie, takie jak hologramy czy immersyjna rzeczywistość rozszerzona. Z tą ostatnią związana jest też zdalna chirurgia umożliwiająca przeprowadzanie operacji na odległość.

źródło: Samsung

Obok immersyjnej rzeczywistości rozszerzonej, która łączy świat rzeczywisty z wirtualnym, technologie, o których Samsung wspomina w swoim dokumencie, to cyfrowe bliźniaki (osób, urządzeń i innych obiektów) oraz komunikacja masowa (rozległe systemy internetu rzeczy, pozwalające na przykład na centralne zarządzanie inteligentnymi miastami).

Społeczeństwo coraz częściej oczekuje dostępu do bezprzewodowych technologii o wysokim poziomie zaawansowania. Dlatego właśnie potrzebna jest sieć, która poradzi sobie ze zwiększonym obciążeniem i zapewni jeszcze wyższą wydajność. Nie bez znaczenia jest również obniżenie kosztów operacyjnych i zwiększenie efektywności energetycznej – a i w tym kontekście 6G ma dać dobrą zmianę.

Teoretycznie sieć 6G pozwolić ma na połączenie ze sobą wszystkiego i tworzenie w ten sposób wielkich sieci sterowalnych z dowolnego miejsca na świecie. Równocześnie zapewnić ma szybkość i stabilność, jakie obecnie oferują jedynie połączenia przewodowe.

Cyfry i inne technikalia

Choć na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o konkretach, to co rusz pojawiają się pewne detale. Mówi się na przykład, że w sieci 6G możliwe do osiągnięcia będą transfery dochodzące nawet do 1 Tb/s (podczas gdy w 5G prędkość przesyłu danych sięga 20 Gb/s). Obecnie przy braku limitów pobranie jednego filmu fabularnego zajmuje realnie kilka-kilkanaście sekund, dzięki 6G zaś w sekundę będziemy w stanie pobrać kilka-kilkanaście takich filmów – jest to różnica tego rzędu.

Aby odblokować nowe możliwości, sieć 6G wykorzystywać ma fale o znacznie wyższych częstotliwościach. Może działać w paśmie od 100 GHz do nawet 3 THz. Wymaga to jednak jeszcze wielu badań, lecz naukowcy są raczej zgodni co do tego, że jest to gra warta świeczki.