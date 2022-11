Tylko w jednym kraju można kupić tego Samsunga. Jest wyjątkowy

Mimo że Galaxy A23 5G zadebiutował na globalnym rynku już jakiś czas temu, to jednak tej wersji tego smartfona na pewno byście nie poznali. Samsung przygotował jego specjalną odmianę, którą mogą kupić klienci tylko w jednym kraju – Japonii. Co przygotował dla nich koreański producent?

Kompaktowa wersja znanego Samsunga

Na samym początku warto zaznaczyć, że na japońskim rynku nie spotkamy telefonów marki Samsung. Południowokoreański producent sprzedaje w kraju kwitnącej wiśni swoje urządzenia pod brandem Galaxy. Wprowadzony właśnie na rynek Galaxy A23 5G sporo różni się od globalnej wersji tego urządzenia, którą znamy choćby z naszego rodzimego rynku. Co oferuje ta wyjątkowa wersja niedrogiego Samsunga?

Pierwsza i najbardziej widoczna różnica to przede wszystkim wielkość Galaxy A23 5G. W japońskiej wersji producent wyposażył go w wyświetlacz TFT o przekątnej 5,8 cala i rozdzielczości HD+ (720×1560 pikseli). Jest to zdecydowanie bardziej kompaktowy rozmiar w porównaniu do 6,6 cala w wersji przeznaczonej na rynek globalny. We wcięciu nad ekranem znalazł się 5 Mpix aparat do selfie, z kolei na tylnym panelu użytkownicy znajdą pojedynczy, 50 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.8.

Pod maską znalazł się procesor MediaTek Dimensity 700, który jest wspierany przez 4 GB RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. W zasadzie ciężko znaleźć wspólne cechy wersji globalnej i tej przeznaczonej na rynek japoński.

źródło: Samsung

Samsung rozpieszcza swoich potencjalnych klientów, ponieważ przygotował ten smartfon specjalnie na potrzeby tego specyficznego rynku. Poza kompaktowymi rozmiarami urządzenia, Japończycy zwracają również uwagę na jego wodoodporność, dlatego Galaxy A23 5G otrzymał klasę wodoszczelności IP68. Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 4000 mAh.

Ponadto Samsung wyposażył ten model w moduł NFC, przeznaczony do płatności zbliżeniowych. Smartfon pracuje w oparciu o system operacyjny Android 12, który został jednak wyposażony w funkcje, których nie znajdziemy w globalnej wersji urządzenia. Ta wyjątkowa wersja Samsunga oferuje m.in. wbudowaną funkcję nagrywania rozmów, zdalnego śledzenia urządzenia, a nawet specjalną infolinię, dzięki której użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o korzystaniu ze smartfona.

Wygląd oraz cena

Galaxy A23 5G wygląda jak typowy budżetowy smartfon i w zasadzie niczym się nie wyróżnia. Warto dodać, że nie jest ani trochę podobny do znanego z naszego rynku wariantu tego smartfona. W Japonii model ten dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: czerwonej, czarnej i białej. Całość ma wymiary 150x71x9 mm i waży 168 gramów.

źródło: Samsung

Ile muszą zapłacić za niego klienci w Japonii? Można powiedzieć, że to jeszcze bardziej budżetowa wersja taniego Samsunga – nie mamy tu podzespołów z wyższej, ani nawet średniej półki, dlatego też cena nie jest zbyt wysoka (patrząc z perspektywy Japończyka). Samsung Galaxy A32 5G został wyceniony na 36900 jenów, czyli równowartość ~1200 złotych.

Ciekawe, czy taka wersja przyjęłaby się również w naszym kraju. W końcu sporo użytkowników tęskni za nieco bardziej kompaktowymi smartfonami. Z drugiej strony kompaktowy iPhone mini nie odniósł spektakularnego sukcesu, przynajmniej w ujęciu globalnym, bowiem w samej Japonii sprzedawał się naprawdę świetnie. Nie dziwi zatem, że Samsung wprowadził do tego kraju kompaktowy smartfon – na pewno znajdą się na niego chętni.